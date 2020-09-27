Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577835076.html
В Белоруссии в субботу 150 человек задержали за участие в акциях протеста
В Белоруссии на акциях протеста, которые прошли в субботу, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 150 человек, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:34
2020-09-27T11:49
александр лукашенко
минск
белоруссия
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577692312_0:163:1786:1167_1400x0_80_0_0_da4fc00c3a7056b8b2daa1c09f40013e.jpg
<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на акциях протеста, которые прошли в субботу, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 150 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.В нем отмечается, что в течение прошедших суток "в поддержку мира, безопасности и спокойствия" во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около 40 тысяч человек. При этом, по подсчетам МВД, общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов страны, составило около 300 человек.Как указали в ведомстве, в субботу "очаги социальной напряженности в регионах практически отсутствовали", а в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в течение дня "немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города".По оценке <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, самым массовым был так называемый "женский марш", который прошел в Минске. "В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек", - заявили в пресс-службе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/ukraina-1577831360.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/belorussiya-1577831174.html
4
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577692312_0:0:1556:1167_1400x0_80_0_0_411c57edef5e2dbae51f22c834b3bf2b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, мвд белоруссии, в мире

В Белоруссии в субботу 150 человек задержали за участие в акциях протеста

11:34 27.09.2020 (обновлено: 11:49 27.09.2020)
1314
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
 Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. В Белоруссии на акциях протеста, которые прошли в субботу, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 150 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 09:41
"Какой ужас". Пушков об "опасности" сближения Белоруссии и РФ
В нем отмечается, что в течение прошедших суток "в поддержку мира, безопасности и спокойствия" во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около 40 тысяч человек. При этом, по подсчетам МВД, общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов страны, составило около 300 человек.
Как указали в ведомстве, в субботу "очаги социальной напряженности в регионах практически отсутствовали", а в Минске в течение дня "немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города".
По оценке МВД Белоруссии, самым массовым был так называемый "женский марш", который прошел в Минске. "В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек", - заявили в пресс-службе.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 09:35
История доказывает. Макей раскрыл, кто повлияет на будущее Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
5200248
Обсудить4
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияМВД БелоруссииВ мире
Рекомендуем
В Минске перекрывают дороги и в центре стоят военные машины
В центр Минска стягивают войска
Водопроводный кран
В Техасе обнаружили в водопроводной воде амебу, пожирающую мозг
Военная техника у дворца Независимости в Минске
К Дворцу независимости в Минске приехала колонна БТР
Ситуация в зоне карабахского конфликта
В ОДКБ призвали разрешить конфликт в Нагорном Карабахе мирным путем
Акция сторонников Лукашенко в Минске
В Минске проходит автопробег сторонников Лукашенко
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента
Медицинский работник
Российские ученые предложили новый способ лечения коронавируса
Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Сто-кадр видео
В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Белоруссии задержали около 200 протестующих
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков заявил об "ужасающем" Украину выборе Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске протестующие перекрыли проспект Независимости
Освящение православного креста у маяка Басаргина в Приморье
Православные христиане отмечают праздник Воздвижения креста Господня
Участница несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на улице в Минске
В МВД Белоруссии рассказали о трудностях при работе во время протестов
Актриса Yuko Takeuchi
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Путин заявил о гордости России за атомную отрасль
02:37Японский министр провел осмотр Южных Курил издалека
02:33Путин рассказал о ядерном потенциале России
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Лента новостейМолния