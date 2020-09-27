В Белоруссии в субботу 150 человек задержали за участие в акциях протеста
11:34 27.09.2020 (обновлено: 11:49 27.09.2020)
1314
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. В Белоруссии на акциях протеста, которые прошли в субботу, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 150 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В нем отмечается, что в течение прошедших суток "в поддержку мира, безопасности и спокойствия" во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около 40 тысяч человек. При этом, по подсчетам МВД, общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов страны, составило около 300 человек.
Как указали в ведомстве, в субботу "очаги социальной напряженности в регионах практически отсутствовали", а в Минске в течение дня "немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города".
По оценке МВД Белоруссии, самым массовым был так называемый "женский марш", который прошел в Минске. "В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек", - заявили в пресс-службе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>