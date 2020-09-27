https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577835076.html

В Белоруссии в субботу 150 человек задержали за участие в акциях протеста

В Белоруссии на акциях протеста, которые прошли в субботу, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 150 человек, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T11:34

2020-09-27T11:34

2020-09-27T11:49

александр лукашенко

минск

белоруссия

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на акциях протеста, которые прошли в субботу, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 150 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.В нем отмечается, что в течение прошедших суток "в поддержку мира, безопасности и спокойствия" во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около 40 тысяч человек. При этом, по подсчетам МВД, общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов страны, составило около 300 человек.Как указали в ведомстве, в субботу "очаги социальной напряженности в регионах практически отсутствовали", а в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в течение дня "немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города".По оценке <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, самым массовым был так называемый "женский марш", который прошел в Минске. "В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек", - заявили в пресс-службе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/ukraina-1577831360.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, мвд белоруссии, в мире