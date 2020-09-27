https://ria.ru/20200927/polozhenie-1577847695.html

Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде регионов

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение ввести военное положение в некоторых городах и регионах из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T16:56

2020-09-27T16:56

2020-09-27T19:42

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 27 сен — РИА Новости.</strong> Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение ввести военное положение в некоторых городах и регионах из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Такое решение парламент принял на внеочередном заседании. Теперь в течение 48 часов его должен утвердить президент.Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов республики.Объявление комендантского часа возлагается на МВД Азербайджана.Обострение в Нагорном КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577845594.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Удары по позициям ПВО Армении. Видео Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана показало видео, на котором, как утверждается, нанесены удары по позициям ПВО 2020-09-27T16:56 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире