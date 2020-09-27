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Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде регионов
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение ввести военное положение в некоторых городах и регионах из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:56
2020-09-27T19:42
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен — РИА Новости.</strong> Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение ввести военное положение в некоторых городах и регионах из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Такое решение парламент принял на внеочередном заседании. Теперь в течение 48 часов его должен утвердить президент.Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов республики.Объявление комендантского часа возлагается на МВД Азербайджана.Обострение в Нагорном КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577845594.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Удары по позициям ПВО Армении. Видео Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана показало видео, на котором, как утверждается, нанесены удары по позициям ПВО
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде регионов

16:56 27.09.2020 (обновлено: 19:42 27.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение ввести военное положение в некоторых городах и регионах из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
Такое решение парламент принял на внеочередном заседании. Теперь в течение 48 часов его должен утвердить президент.
Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов республики.

"Указом президента Азербайджана вводится военное положение. Президент утвердил решение парламента", — сказал Гаджиев журналистам.

Объявление комендантского часа возлагается на МВД Азербайджана.

Обострение в Нагорном Карабахе

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 16:03Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан предложил армянскому гарнизону в Карабахе сложить оружие
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Нагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
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