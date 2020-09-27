https://ria.ru/20200927/petrosyan-1577826678.html

Жена Петросяна резко ответила фанатке на вопрос о возлюбленном

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram фотографию с маленьким сыном и привлекла внимание подписчиков. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T01:03

2020-09-27T01:03

2020-09-27T01:03

россия

татьяна брухунова

шоу-бизнес

елена степаненко

евгений петросян

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Молодая жена Петросяна устроила скандал из-за вопроса о возлюбленном

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Супруга Евгения Петросяна <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFmct6knUTt/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фотографию с маленьким сыном и привлекла внимание подписчиков.На снимке ребенок сидит на кресле спиной к камере. При этом мать решила не демонстрировать лицо сына.Пользовательница под ником ianasharo обратилась к жене <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank">Петросяна</a> с критическим замечанием, отметив, что та якобы не размещает на своей странице кадры с юмористом.Брухунова посчитала комментарий неуместным и язвительно ответила на критику.При этом многие пользователи выступили с поддержкой Брухуновой."Милый малыш. Здорово, что Вы справляетесь с хлопотами молодой мамы. Сами прекрасно выглядите, а про сына и говорить не приходится", — отреагировала <a href="https://www.instagram.com/nataliapopova8745/" target="_blank" rel="nofollow noopener">nataliapopova8745</a>."Малышок тоже стильный", — оценила наряд мальчика <a href="https://www.instagram.com/_lyudmilaandreeva_doc/" target="_blank" rel="nofollow noopener">_lyudmilaandreeva_doc</a>."Умница, не капризничает, а ждет, как настоящий мужчина", — отметила <a href="https://www.instagram.com/anna_chernova30/" target="_blank" rel="nofollow noopener">anna_chernova30</a>.В 2018 году Петросян развелся со <a href="http://ria.ru/person_Elena_Stepanenko/" target="_blank" data-auto="true">Степаненко</a>. Они были в браке 33 года. Экс-супруги продолжают раздел имущества в суде. Позднее стало известно, что юморист женился на своей помощнице Брухуновой.

https://ria.ru/20200920/petrosyan-1577499129.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, евгений петросян