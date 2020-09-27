https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html

Появилось видео с места обрушения перехода в Подмосковье

Канал "360" опубликовал видео с места обрушения надземного перехода в Ступинском районе Подмосковья. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:43

2020-09-27T10:43

2020-09-27T11:04

обрушение надземного перехода в ступино

московская область (подмосковье)

ступинский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Канал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> опубликовал видео с места обрушения надземного перехода в Ступинском районе Подмосковья.Инцидент произошел на территории компании <a href="http://ria.ru/organization_FM_Logistic/" target="_blank">FM Logistic</a> в деревне Сидорово. При обрушении пострадали 25 человек. По предварительным данным, причиной обрушения конструкции <a href="https://ria.ru/20200927/stupino-1577832854.html" target="_blank">стала перегрузка</a>. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона и главе Ступино оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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московская область (подмосковье)

ступинский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, обрушение надземного перехода в ступино, московская область (подмосковье), ступинский район, происшествия