https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577833869.html
В московские больницы за сутки поступил 721 пациент с коронавирусом
Более 720 человек с коронавирусом поступили в больницы Москвы за сутки, темп прироста новых случаев составляет 0,7%, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:50
2020-09-27T10:50
2020-09-27T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Более 720 человек с коронавирусом поступили в больницы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за сутки, темп прироста новых случаев составляет 0,7%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 2016 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступил 721 человек. За день было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию. Темп прироста новых случаев за сутки составляет 0,7%", - сообщили в штабе.Уточняется, что 42,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,6% – от 46 до 65 лет, 12,6% - от 66 до 79 лет."Еще 5,5% – старше 80 лет. Также 12,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.Количество выявленных случаев коронавируса в Москве в 3,3 раза ниже, чем на пике пандемии, сообщили в оперативном штабе."В Москве, как и во всём мире, растет число новых случаев коронавируса. В столице на сегодняшний день цифры в 3,3 раза ниже, чем были на пике пандемии. В итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз больше июньских и июльских", - сообщили в штабе.В Брюсселе также наблюдается значительный рост. В середине сентября было зарегистрировано более чем в два раза больше случаев, чем на пике весной, добавили там.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577834149.html
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Более 720 человек с коронавирусом поступили в больницы Москвы
за сутки, темп прироста новых случаев составляет 0,7%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 2016 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступил 721 человек. За день было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию. Темп прироста новых случаев за сутки составляет 0,7%", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 42,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,6% – от 46 до 65 лет, 12,6% - от 66 до 79 лет.
"Еще 5,5% – старше 80 лет. Также 12,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.
Количество выявленных случаев коронавируса в Москве в 3,3 раза ниже, чем на пике пандемии, сообщили в оперативном штабе.
"В Москве, как и во всём мире, растет число новых случаев коронавируса. В столице на сегодняшний день цифры в 3,3 раза ниже, чем были на пике пандемии. В итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз больше июньских и июльских", - сообщили в штабе.
В Брюсселе также наблюдается значительный рост. В середине сентября было зарегистрировано более чем в два раза больше случаев, чем на пике весной, добавили там.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф