https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577833525.html

Число заразившихся коронавируса в Москве за сутки превысило две тысячи

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 2016, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:42

2020-09-27T10:42

2020-09-27T14:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 2016, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Всего в России за прошедшие сутки выявили 7867 новых случаев. Накануне сообщалось о 7523 заболевших COVID-19.Общее число инфицированных в России с начала эпидемии достигло 1 151 438, умерли за все время 20 324 человека, вылечились — 943 218.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество