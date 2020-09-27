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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577833525.html
Число заразившихся коронавируса в Москве за сутки превысило две тысячи
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 2016, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:42
2020-09-27T14:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 2016, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Всего в России за прошедшие сутки выявили 7867 новых случаев. Накануне сообщалось о 7523 заболевших COVID-19.Общее число инфицированных в России с начала эпидемии достигло 1 151 438, умерли за все время 20 324 человека, вылечились — 943 218.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

Число заразившихся коронавируса в Москве за сутки превысило две тысячи

10:42 27.09.2020 (обновлено: 14:22 27.09.2020)
1921
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 2016, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 2016, 2. Санкт-Петербург — 227, 3. Московская область — 226", — говорится в сообщении.

Всего в России за прошедшие сутки выявили 7867 новых случаев. Накануне сообщалось о 7523 заболевших COVID-19.
Общее число инфицированных в России с начала эпидемии достигло 1 151 438, умерли за все время 20 324 человека, вылечились — 943 218.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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