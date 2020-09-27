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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577841591.html
Источник: парламент Азербайджана созвал заседание по ситуации в Карабахе
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:26
2020-09-27T14:40
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Милли Меджлис (парламент) <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила несколько вертолетов и беспилотников Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
нагорный карабах
азербайджан
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, азербайджан, в мире

Источник: парламент Азербайджана созвал заседание по ситуации в Карабахе

14:26 27.09.2020 (обновлено: 14:40 27.09.2020)
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© Flickr / European ParliamentЗаседание парламента Азербайджанской Республики
Заседание парламента Азербайджанской Республики - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Flickr / European Parliament
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила несколько вертолетов и беспилотников Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.
"Сегодня созвано внеочередное заседание парламента Азербайджана. Оно начнется в 16:00 по местному времени. О повестке будет сообщено дополнительно, оно связано с ситуацией на фронте", - сказал собеседник агентства.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАзербайджанВ мире
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