https://ria.ru/20200927/karabakh-1577841591.html

Источник: парламент Азербайджана созвал заседание по ситуации в Карабахе

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T14:26

2020-09-27T14:26

2020-09-27T14:40

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Милли Меджлис (парламент) <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила несколько вертолетов и беспилотников Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, азербайджан, в мире