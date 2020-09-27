https://ria.ru/20200927/karabakh-1577841591.html
Источник: парламент Азербайджана созвал заседание по ситуации в Карабахе
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:26
2020-09-27T14:26
2020-09-27T14:40
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/131074/28/1310742835_0:104:2048:1256_1400x0_80_0_0_fa6f3e1535810eebe197d0912df72967.jpg
<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Милли Меджлис (парламент) <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила несколько вертолетов и беспилотников Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/131074/28/1310742835_118:0:1930:1359_1400x0_80_0_0_c0e54f547e10f8d8314ee2d7eaaaab46.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, азербайджан, в мире