Азербайджан опроверг данные об обстреле гражданского населения в Карабахе
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что армия страны не обстреливает гражданское население армянской стороны.
"Как сообщалось ранее, в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения командование азербайджанской армии приняло решение о начале контрнаступательной операции по всему фронту. Мы официально сообщаем, что азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.
Как заявляет военное ведомство Азербайджана, "армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов".
"Азербайджанская армия призывает гражданское население на оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов", - заявили в Минобороны.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.