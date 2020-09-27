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https://ria.ru/20200927/karabakh-1577834048.html
Азербайджан опроверг данные об обстреле гражданского населения в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявляет, что армия страны не обстреливает гражданское население армянской стороны. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:59
2020-09-27T10:59
обострение конфликта в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявляет, что армия страны не обстреливает гражданское население армянской стороны.Как заявляет военное ведомство <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, "армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов".Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20200715/1574383126.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
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обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Азербайджан опроверг данные об обстреле гражданского населения в Карабахе

10:59 27.09.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года
Военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что армия страны не обстреливает гражданское население армянской стороны.
"Как сообщалось ранее, в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения командование азербайджанской армии приняло решение о начале контрнаступательной операции по всему фронту. Мы официально сообщаем, что азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Как заявляет военное ведомство Азербайджана, "армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов".
"Азербайджанская армия призывает гражданское население на оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов", - заявили в Минобороны.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 13:40
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение конфликта в Нагорном КарабахеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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