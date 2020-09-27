https://ria.ru/20200927/gordon-1577839735.html

Катя Гордон поразила фанатов откровенным снимком

Журналистка, телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон опубликовала в Instagram фотографии в дерзком наряде. Поклонники девушки восторженно оценили... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:47

2020-09-27T13:47

2020-09-27T13:47

культура

шоу-бизнес

екатерина гордон

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Журналистка, телеведущая и правозащитница <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Gordon/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Гордон</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/katyagordon/" target="_blank">Instagram</a> фотографии в дерзком наряде. Поклонники девушки восторженно оценили провокационный образ.На снимке знаменитость сидит на диване. На ней надето серебристое "голое" платье с глубоким декольте.Под постом в социальной сети правозащитница обращается к дизайнеру, создавшему ее наряд:Фотография поразила поклонников журналистки. Они оставили под кадром множество комплиментов:"Крайне редкое сочетание женственности, красоты и умаю""Шикарная женщина.""Красивая и смелая!""Обворожительна!"

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, екатерина гордон