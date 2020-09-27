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https://ria.ru/20200927/gordon-1577839735.html
Катя Гордон поразила фанатов откровенным снимком
Журналистка, телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон опубликовала в Instagram фотографии в дерзком наряде. Поклонники девушки восторженно оценили... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:47
2020-09-27T13:47
культура
шоу-бизнес
екатерина гордон
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Журналистка, телеведущая и правозащитница <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Gordon/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Гордон</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/katyagordon/" target="_blank">Instagram</a> фотографии в дерзком наряде. Поклонники девушки восторженно оценили провокационный образ.На снимке знаменитость сидит на диване. На ней надето серебристое "голое" платье с глубоким декольте.Под постом в социальной сети правозащитница обращается к дизайнеру, создавшему ее наряд:Фотография поразила поклонников журналистки. Они оставили под кадром множество комплиментов:"Крайне редкое сочетание женственности, красоты и умаю""Шикарная женщина.""Красивая и смелая!""Обворожительна!"
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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шоу-бизнес, екатерина гордон

Катя Гордон поразила фанатов откровенным снимком

13:47 27.09.2020
8449
© YouTube-канал Екатерины ГордонСтоп-кадр из видео Екатерины Гордон с заявлением о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ
Стоп-кадр из видео Екатерины Гордон с заявлением о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© YouTube-канал Екатерины Гордон
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Журналистка, телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон опубликовала в Instagram фотографии в дерзком наряде. Поклонники девушки восторженно оценили провокационный образ.
На снимке знаменитость сидит на диване. На ней надето серебристое "голое" платье с глубоким декольте.
Под постом в социальной сети правозащитница обращается к дизайнеру, создавшему ее наряд:
"Юлия, в твоих платьях хочется званых ужинов и высокопарных разговоров. Дружно отправляемся в выходные! Помните: никто не обещал нам вторую жизнь... Проживем эту... как последнюю", - написала Катя Гордон.
Фотография поразила поклонников журналистки. Они оставили под кадром множество комплиментов:
"Крайне редкое сочетание женственности, красоты и умаю"
"Шикарная женщина."
"Красивая и смелая!"
"Обворожительна!"
4100015
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КультураШоу-бизнесЕкатерина Гордон
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