Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/gagarina-1577836881.html
"Разделась после развода": фанаты упрекнули Гагарину за откровенный образ
Певица Полина Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала в откровенном наряде. Поклонники певицы кадр не оценили и... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:19
2020-09-27T12:19
шоу-бизнес
полина гагарина
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150886/29/1508862971_0:0:3122:1757_1400x0_80_0_0_0a7579adf67b8678dd5427816116bf64.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Polina_Gagarina/" target="_blank" data-auto="true">Полина Гагарина</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/gagara1987/" target="_blank">Instagram</a> фотографию, на которой предстала в откровенном наряде. Поклонники певицы кадр не оценили и обрушились на звезду с критикой.Снимок артистки был сделан в гримерке перед выступлением. На нем звезда облачена в золотистое боди, ботфорты и колготки в сетку.- Сегодня <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a>, - подписала исполнительница пост в социальной сети.Фолловерам певицы костюм не понравился. Они заявили, что Гагарина стала уподобляться другим коллегам из шоу-бизнеса, которые "раздеваются" на сцене.- Вот и Гагарина разделась после развода. - Не уподобляйся остальным! - Полина! Где юбка?- Блин, зачем как Бузова?- Наряд ужасен.
2
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150886/29/1508862971_148:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_50edf791d8e9effcd7fb9a35b12f51bb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, полина гагарина, севастополь

"Разделась после развода": фанаты упрекнули Гагарину за откровенный образ

12:19 27.09.2020
21071
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Певица Полина Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала в откровенном наряде. Поклонники певицы кадр не оценили и обрушились на звезду с критикой.
Снимок артистки был сделан в гримерке перед выступлением. На нем звезда облачена в золотистое боди, ботфорты и колготки в сетку.
- Сегодня Севастополь, - подписала исполнительница пост в социальной сети.
Фолловерам певицы костюм не понравился. Они заявили, что Гагарина стала уподобляться другим коллегам из шоу-бизнеса, которые "раздеваются" на сцене.
- Вот и Гагарина разделась после развода.
- Не уподобляйся остальным!
- Полина! Где юбка?
- Блин, зачем как Бузова?
- Наряд ужасен.
452666467
Обсудить2
Шоу-бизнесПолина ГагаринаСевастополь
Рекомендуем
Актриса Yuko Takeuchi
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Никита Логинов
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
В Вятскополянском районе Кировской области под землю провалился дом
В кировской деревне дом ушел под землю
Марина Удгодская
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Медицинский работник
Российские ученые предложили новый способ лечения коронавируса
Актер Милош Бикович
Милош Бикович: ощущал себя русским до того, как начал сниматься в России
Квартира в Петербурге, заполненная мусором
Что делать с соседями, превратившими квартиру в помойку
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму
Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму
Вид на Богородице-Рождественский Ферапонтов мужской монастырь в селе Ферапонтово Вологодской области
Вологодское село признали одним из самых красивых в мире
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:42США прокомментировали обострение конфликта в Карабахе
22:36Армения сообщила о захвате азербайджанской бронетехники в Карабахе
Лента новостейМолния