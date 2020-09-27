https://ria.ru/20200927/gagarina-1577836881.html

"Разделась после развода": фанаты упрекнули Гагарину за откровенный образ

Певица Полина Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала в откровенном наряде. Поклонники певицы кадр не оценили и... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:19

2020-09-27T12:19

2020-09-27T12:19

шоу-бизнес

полина гагарина

севастополь

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Polina_Gagarina/" target="_blank" data-auto="true">Полина Гагарина</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/gagara1987/" target="_blank">Instagram</a> фотографию, на которой предстала в откровенном наряде. Поклонники певицы кадр не оценили и обрушились на звезду с критикой.Снимок артистки был сделан в гримерке перед выступлением. На нем звезда облачена в золотистое боди, ботфорты и колготки в сетку.- Сегодня <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a>, - подписала исполнительница пост в социальной сети.Фолловерам певицы костюм не понравился. Они заявили, что Гагарина стала уподобляться другим коллегам из шоу-бизнеса, которые "раздеваются" на сцене.- Вот и Гагарина разделась после развода. - Не уподобляйся остальным! - Полина! Где юбка?- Блин, зачем как Бузова?- Наряд ужасен.

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севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, полина гагарина, севастополь