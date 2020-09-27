https://ria.ru/20200927/evakuatsiya-1577854288.html
В Москве эвакуировали ТЦ "Охотный ряд" из-за анонимного звонка
Около 2,5 тысяч человек эвакуировали из торгового комплекса "Охотный ряд" в центре Москвы после анонимного звонка, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T19:34
2020-09-27T19:34
2020-09-27T19:34
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Около 2,5 тысяч человек эвакуировали из торгового комплекса "Охотный ряд" в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> после анонимного звонка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Манежная, дом 1, ТК Охотный ряд. Угроза взрыва, службы города следуют на место. Эвакуировано около 2,5 тысяч человек", - сказал он.По его словам, причиной для эвакуации послужил анонимный звонок.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20200901/kobzon-1576554457.html
москва
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Около 2,5 тысяч человек эвакуировали из торгового комплекса "Охотный ряд" в центре Москвы
после анонимного звонка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Манежная, дом 1, ТК Охотный ряд. Угроза взрыва, службы города следуют на место. Эвакуировано около 2,5 тысяч человек", - сказал он.
По его словам, причиной для эвакуации послужил анонимный звонок.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.