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https://ria.ru/20200927/evakuatsiya-1577854288.html
В Москве эвакуировали ТЦ "Охотный ряд" из-за анонимного звонка
Около 2,5 тысяч человек эвакуировали из торгового комплекса "Охотный ряд" в центре Москвы после анонимного звонка, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T19:34
2020-09-27T19:34
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Около 2,5 тысяч человек эвакуировали из торгового комплекса "Охотный ряд" в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> после анонимного звонка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Манежная, дом 1, ТК Охотный ряд. Угроза взрыва, службы города следуют на место. Эвакуировано около 2,5 тысяч человек", - сказал он.По его словам, причиной для эвакуации послужил анонимный звонок.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20200901/kobzon-1576554457.html
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60
москва, происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ "Охотный ряд" из-за анонимного звонка

19:34 27.09.2020
1254
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек эвакуировали из торгового комплекса "Охотный ряд" в центре Москвы после анонимного звонка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Манежная, дом 1, ТК Охотный ряд. Угроза взрыва, службы города следуют на место. Эвакуировано около 2,5 тысяч человек", - сказал он.
По его словам, причиной для эвакуации послужил анонимный звонок.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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