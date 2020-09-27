https://ria.ru/20200927/diesel-1577753888.html

Вин Дизель представил свой первый сингл

Американский актер Вин Дизель выпустил свой дебютный сингл под названием “Feel like I do”. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T03:39

2020-09-27T03:39

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вин дизель (марк синклер винсент)

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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости</strong>. Американский актер <a href="http://ria.ru/person_Vin_Dizel_Mark_Sinkler_Vinsent/" target="_blank" data-auto="true">Вин Дизель</a> выпустил свой дебютный сингл под названием “Feel like I do”.Это его первый опыт в поп-музыке. В записи песни принимал участие норвежский ди-джей Kygo. В результате получилась электронная композиция с характерным низким голосом актера."Я давно обещал выпустить музыкальный трек… это вы вдохновили меня выйти из зоны комфорта. Спасибо за то, что поверили в меня. Надеюсь, результатом вы сможете гордиться", — <a href="https://www.instagram.com/p/CFiCabWsLnc/" target="_blank">обратился</a> Вин Дизель к поклонникам в своем аккаунте в инстаграме. В привычной ипостаси актер появится в фильме "Форсаж 9", его премьера запланирована на 1 апреля 2021 года. В начале года, еще до пандемии коронавируса, вышел боевик "Бладшот", в котором Вин Дизель сыграл одну из главных ролей.

https://ria.ru/20200714/1574298568.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)