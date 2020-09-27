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https://ria.ru/20200927/diesel-1577753888.html
Вин Дизель представил свой первый сингл
Американский актер Вин Дизель выпустил свой дебютный сингл под названием “Feel like I do”. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T03:39
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культура
музыка
кино и сериалы
новости культуры
вин дизель (марк синклер винсент)
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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости</strong>. Американский актер <a href="http://ria.ru/person_Vin_Dizel_Mark_Sinkler_Vinsent/" target="_blank" data-auto="true">Вин Дизель</a> выпустил свой дебютный сингл под названием “Feel like I do”.Это его первый опыт в поп-музыке. В записи песни принимал участие норвежский ди-джей Kygo. В результате получилась электронная композиция с характерным низким голосом актера."Я давно обещал выпустить музыкальный трек… это вы вдохновили меня выйти из зоны комфорта. Спасибо за то, что поверили в меня. Надеюсь, результатом вы сможете гордиться", — <a href="https://www.instagram.com/p/CFiCabWsLnc/" target="_blank">обратился</a> Вин Дизель к поклонникам в своем аккаунте в инстаграме. В привычной ипостаси актер появится в фильме "Форсаж 9", его премьера запланирована на 1 апреля 2021 года. В начале года, еще до пандемии коронавируса, вышел боевик "Бладшот", в котором Вин Дизель сыграл одну из главных ролей.
https://ria.ru/20200714/1574298568.html
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)

Вин Дизель представил свой первый сингл

03:39 27.09.2020 (обновлено: 03:42 27.09.2020)
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© AFP 2020 / Angela WeissАмериканский актер Вин Дизель
Американский актер Вин Дизель - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AFP 2020 / Angela Weiss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Американский актер Вин Дизель выпустил свой дебютный сингл под названием “Feel like I do”.
Это его первый опыт в поп-музыке. В записи песни принимал участие норвежский ди-джей Kygo. В результате получилась электронная композиция с характерным низким голосом актера.
"Я давно обещал выпустить музыкальный трек… это вы вдохновили меня выйти из зоны комфорта. Спасибо за то, что поверили в меня. Надеюсь, результатом вы сможете гордиться", — обратился Вин Дизель к поклонникам в своем аккаунте в инстаграме.
В привычной ипостаси актер появится в фильме "Форсаж 9", его премьера запланирована на 1 апреля 2021 года. В начале года, еще до пандемии коронавируса, вышел боевик "Бладшот", в котором Вин Дизель сыграл одну из главных ролей.
Актер Вин Дизель - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 04:07Культура
СМИ узнали, куда отправят Вин Дизеля в "Форсаже 9"
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КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыВин Дизель (Марк Синклер Винсент)
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