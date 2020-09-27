В центре Минска закрыли несколько станций метро
13:57 27.09.2020 (обновлено: 17:23 27.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник милиции у ограждения на площади Независимости в Минске
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Несколько станций метро временно закрыты в центре Минска, где оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.
"В 13.15 (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Там подчеркивается, что поезда следуют без остановки на данных станциях. Позже там же появилось сообщение о закрытии еще одной станции метро - "Академия наук".
"В 17.00, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро "Академия наук". ... Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
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