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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577840188.html
В центре Минска закрыли несколько станций метро
Несколько станций метро временно закрыты в центре Минска, где оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста, сообщил в воскресенье Минский... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:57
2020-09-27T17:23
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Несколько станций метро временно закрыты в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста, сообщил в воскресенье Минский метрополитен."В 13.15 (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", - говорится в сообщении на <a href="http://www.metropoliten.by/news/2665/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> предприятия.Там подчеркивается, что поезда следуют без остановки на данных станциях. Позже там же появилось сообщение о закрытии еще одной станции метро - "Академия наук"."В 17.00, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро "Академия наук". ... Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В центре Минска закрыли несколько станций метро

13:57 27.09.2020 (обновлено: 17:23 27.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник милиции у ограждения на площади Независимости в Минске
Сотрудник милиции у ограждения на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Несколько станций метро временно закрыты в центре Минска, где оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.
"В 13.15 (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
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В Минске ОМОН возводит заграждения возле резиденции Лукашенко
Там подчеркивается, что поезда следуют без остановки на данных станциях. Позже там же появилось сообщение о закрытии еще одной станции метро - "Академия наук".
"В 17.00, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро "Академия наук". ... Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
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