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https://ria.ru/20200927/azerbaydzhan-1577833796.html
Глава Азербайджана обратится к народу из-за обострения ситуации в регионе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением в связи с обострением ситуации на линии фронта с Арменией, сообщает Гостелеканал АЗТВ. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:48
2020-09-27T13:20
обострение конфликта в нагорном карабахе
минобороны армении
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> выступит с обращением в связи с обострением ситуации на линии фронта с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>, сообщает Гостелеканал АЗТВ.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/karabakh-1577832964.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
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обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны армении, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Глава Азербайджана обратится к народу из-за обострения ситуации в регионе

10:48 27.09.2020 (обновлено: 13:20 27.09.2020)
13949
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeОбращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением в связи с обострением ситуации на линии фронта с Арменией, сообщает Гостелеканал АЗТВ.
"Президент Азербайджана выступит с обращением в ближайшее время", - говорится в бегущей строке телеканала.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:29
Власти Нагорного Карабаха объявили военное положение
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Обострение конфликта в Нагорном КарабахеМинобороны АрменииОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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