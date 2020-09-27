https://ria.ru/20200927/artobstrel-1577828619.html

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили об артобстреле

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Степанакерт подвергся артобстрелу. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T07:15

2020-09-27T07:15

2020-09-27T09:45

обострение конфликта в нагорном карабахе

ереван

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

ситуация в зоне карабахского конфликта

нагорный карабах

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a> подвергся артобстрелу."Артиллерийскому обстрелу подверглись также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Призываем население укрыться", — заявил Погосян в <a href="https://www.facebook.com/poghosyan.vahram" target="_blank">Facebook</a>. По его словам, ответ "будет соразмерным".Ранее в воскресенье <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Армянская сторона эти сведения пока официально не комментировала.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.

ереван

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

нагорный карабах

степанакерт

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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