https://ria.ru/20200927/amerikanskiy-istrebitel-vremen-vov-podnyali-so-dna-morya-v-krymu-1577839283.html

Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму

Экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны подняла со дна Черного моря американский истребитель Bell P-39 Airacobra.

2020-09-27T13:31

2020-09-27T13:31

2020-09-27T13:31

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Его обнаружил в 2017 году аквалангист-любитель и сообщил поисковикам примерные координаты. Но из-за грунта, гальки и песка над самолетом его долго не могли найти. Истребитель входил в состав полка, охранявшего Ялтинскую конференцию в 1945 году, участвовал в Керченской десантной операции и в освобождении полуострова. Самолет затонул после отказа двигателя во время учебного полета. Летчик смог сесть на воду и добраться на плоте до берега.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму Экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны подняла со дна Черного моря американский истребитель Bell P-39 Airacobra. Его обнаружил в 2017 году аквалангист-любитель и сообщил поисковикам примерные координаты. Но из-за грунта, гальки и песка над самолетом его долго не могли найти. Истребитель входил в состав полка, охранявшего Ялтинскую конференцию в 1945 году, участвовал в Керченской десантной операции и в освобождении полуострова. Самолет затонул после отказа двигателя во время учебного полета. Летчик смог сесть на воду и добраться на плоте до берега. 2020-09-27T13:31 true PT0M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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