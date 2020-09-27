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Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму
Экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны подняла со дна Черного моря американский истребитель Bell P-39 Airacobra.
2020-09-27T13:31
2020-09-27T13:31
видео
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Его обнаружил в 2017 году аквалангист-любитель и сообщил поисковикам примерные координаты. Но из-за грунта, гальки и песка над самолетом его долго не могли найти. Истребитель входил в состав полка, охранявшего Ялтинскую конференцию в 1945 году, участвовал в Керченской десантной операции и в освобождении полуострова. Самолет затонул после отказа двигателя во время учебного полета. Летчик смог сесть на воду и добраться на плоте до берега.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму
Экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны подняла со дна Черного моря американский истребитель Bell P-39 Airacobra. Его обнаружил в 2017 году аквалангист-любитель и сообщил поисковикам примерные координаты. Но из-за грунта, гальки и песка над самолетом его долго не могли найти. Истребитель входил в состав полка, охранявшего Ялтинскую конференцию в 1945 году, участвовал в Керченской десантной операции и в освобождении полуострова. Самолет затонул после отказа двигателя во время учебного полета. Летчик смог сесть на воду и добраться на плоте до берега.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, видео
Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму
Экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны подняла со дна Черного моря американский истребитель Bell P-39 Airacobra.
2020-09-27T13:31
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Американский истребитель времен ВОВ подняли со дна моря в Крыму

13:31 27.09.2020
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Читать ria.ru в
Экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны подняла со дна Черного моря американский истребитель Bell P-39 Airacobra.
Его обнаружил в 2017 году аквалангист-любитель и сообщил поисковикам примерные координаты. Но из-за грунта, гальки и песка над самолетом его долго не могли найти. Истребитель входил в состав полка, охранявшего Ялтинскую конференцию в 1945 году, участвовал в Керченской десантной операции и в освобождении полуострова. Самолет затонул после отказа двигателя во время учебного полета. Летчик смог сесть на воду и добраться на плоте до берега.
9031045
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