Валерия прокомментировала видео со своей госпитализацией
15:50 26.09.2020 (обновлено: 15:51 26.09.2020)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Певица Валерия отреагировала на видеоролик со своей госпитализацией, который ранее опубликовал в Instagram Виктор Дробыш.
Один из пользователей соцсети под ником roussinlaurent спросил в комментариях под постом о том, что же случилось с Валерией. На этот вопрос певица ответила лично и написала на французском языке: “Это случилось 5 лет назад”, добавив смеющийся смайлик.
Видео с исполнительницей появилось в микроблоге Дробыша 25 сентября, на нем Валерию несут в автомобиль скорой помощи, при этом она напевает одну из своих песен - "Часики". Публикация испугала поклонников звезды, однако позже их заверили, что с ней все в порядке, а случай произошел несколько лет назад.
Муж Валерии Иосиф Пригожин сообщил, что тогда у исполнительницы была высокая температура.
"Вирус был какой-то, сутки длящийся, сорок температура была", — уточнил он.
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ВАЛЕРИЯ @valeriya !!!!!❤️ С песней по жизни😜 Как же я, всё-таки люблю эту сильную, красивую женщину❤️ Люблю по-братски😜(эта инфа для Тани и Ёси)😜. P.S. Конечно, чтобы набрать много просмотров я должен был написать: Страшная трагедия в семье Пригожина @prigozhin_iosif . Но шутить на эту тему не хочу. Всем здоровья💋