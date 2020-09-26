https://ria.ru/20200926/valeriya-1577814777.html

Валерия прокомментировала видео со своей госпитализацией

Певица Валерия отреагировала на видеоролик со своей госпитализацией, который ранее опубликовал в Instagram Виктор Дробыш. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T15:50

2020-09-26T15:50

2020-09-26T15:51

шоу-бизнес

виктор дробыш

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерия</a> отреагировала на видеоролик со своей госпитализацией, который ранее опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/vdrobysh/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a> <a href="http://ria.ru/person_be6c208e32aadbdfe2893b1c07a9b92a/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Дробыш</a>. Один из пользователей соцсети под ником roussinlaurent спросил в комментариях под постом о том, что же случилось с Валерией. На этот вопрос певица ответила лично и написала на французском языке: “Это случилось 5 лет назад”, добавив смеющийся смайлик. Видео с исполнительницей появилось в микроблоге Дробыша 25 сентября, на нем Валерию несут в автомобиль скорой помощи, при этом она напевает одну из своих песен - "Часики". Публикация испугала поклонников звезды, однако позже их заверили, что с ней все в порядке, а случай произошел несколько лет назад.Муж Валерии <a href="https://ria.ru/20200925/valeriya-1577795960.html" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> сообщил, что тогда у исполнительницы была высокая температура.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, виктор дробыш, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)