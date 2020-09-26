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https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577808134.html
"Вектор" выпустит в гражданский оборот два варианта вакцины от COVID-19
Государственный научный центр "Вектор" планирует выпустить в гражданский оборот два варианта вакцины от коронавирусной инфекции, заявил директор центра Ринат... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:55
2020-09-26T19:59
ринат максютов
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Государственный научный центр "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" планирует выпустить в гражданский оборот два варианта вакцины от коронавирусной инфекции, заявил директор центра <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>."Мы разрабатывали вакцины для профилактики Ковид-19 на основе 6 независимых технологических платформ, мы выбрали два наиболее перспективных варианта вакцины, которые мы намерены выпустить в гражданский оборот", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".В этом же фильме глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> сообщила, что никаких реакций после вакцинации против COVID-19 у добровольцев в "Векторе" не отмечается."28-30 сентября завершается стадия клинических исследований, они проходят очень успешно, необходимые титры у добровольцев нарабатываются, клинических проявлений после вакцины нет ни у кого, ни температуры, ни каких-либо других реакций", - сказала Попова.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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ринат максютов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

"Вектор" выпустит в гражданский оборот два варианта вакцины от COVID-19

11:55 26.09.2020 (обновлено: 19:59 26.09.2020)
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© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" планирует выпустить в гражданский оборот два варианта вакцины от коронавирусной инфекции, заявил директор центра Ринат Максютов.
"Мы разрабатывали вакцины для профилактики Ковид-19 на основе 6 независимых технологических платформ, мы выбрали два наиболее перспективных варианта вакцины, которые мы намерены выпустить в гражданский оборот", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 12:49Распространение нового коронавируса
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
В этом же фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что никаких реакций после вакцинации против COVID-19 у добровольцев в "Векторе" не отмечается.
"28-30 сентября завершается стадия клинических исследований, они проходят очень успешно, необходимые титры у добровольцев нарабатываются, клинических проявлений после вакцины нет ни у кого, ни температуры, ни каких-либо других реакций", - сказала Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
2620014
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
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