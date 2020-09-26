Иран назвал санкции США против страны "величайшим злодеянием в истории"
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"Они даже остановили передачу медикаментов, лекарств и продуктов, мы ранее не видели таких жестоких людей в Белом доме… они совершили величайшее злодеяние в истории", - сказал Роухани на встрече рабочей группы по борьбе с коронавирусом, его слова приводятся на официальном сайте.
Роухани подчеркнул, что "если люди хотят обвинить кого-то в дефиците и проблемах в стране, это нужно адресовать Белому дому". По его словам, "за все эти преступления ответственен Белый дом".
В четверг США внесли в санкционные списки двух граждан Ирана и четыре иранских организации, включая три тюрьмы. Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани. В число попавших под санкции организаций вошли Революционный суд города Шираз и три тюрьмы.
21 августа, 08:00Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.
24 сентября, 18:11Лавров оценил попытки США восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана