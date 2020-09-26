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https://ria.ru/20200926/sanktsii-1577813324.html
Иран назвал санкции США против страны "величайшим злодеянием в истории"
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США, вводя "несправедливые, негуманные и незаконные" антииранские санкции, причинили стране ущерб в размере 150... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:01
2020-09-26T15:01
хасан роухани
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> Хасан Роухани заявил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, вводя "несправедливые, негуманные и незаконные" антииранские санкции, причинили стране ущерб в размере 150 миллиардов долларов и обвинил Вашингтон в жестокости.Роухани подчеркнул, что "если люди хотят обвинить кого-то в дефиците и проблемах в стране, это нужно адресовать Белому дому". По его словам, "за все эти преступления ответственен Белый дом".В четверг США внесли в санкционные списки двух граждан Ирана и четыре иранских организации, включая три тюрьмы. Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани. В число попавших под санкции организаций вошли Революционный суд города Шираз и три тюрьмы.США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577726184.html
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иран
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хасан роухани, иран, сша, в мире

Иран назвал санкции США против страны "величайшим злодеянием в истории"

15:01 26.09.2020
1335
© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США, вводя "несправедливые, негуманные и незаконные" антииранские санкции, причинили стране ущерб в размере 150 миллиардов долларов и обвинил Вашингтон в жестокости.

"Они даже остановили передачу медикаментов, лекарств и продуктов, мы ранее не видели таких жестоких людей в Белом доме… они совершили величайшее злодеяние в истории", - сказал Роухани на встрече рабочей группы по борьбе с коронавирусом, его слова приводятся на официальном сайте.

Роухани подчеркнул, что "если люди хотят обвинить кого-то в дефиците и проблемах в стране, это нужно адресовать Белому дому". По его словам, "за все эти преступления ответственен Белый дом".
В четверг США внесли в санкционные списки двух граждан Ирана и четыре иранских организации, включая три тюрьмы. Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани. В число попавших под санкции организаций вошли Революционный суд города Шираз и три тюрьмы.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 18:11
Лавров оценил попытки США восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана
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Хасан РоуханиИранСШАВ мире
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