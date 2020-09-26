https://ria.ru/20200926/sanktsii-1577813324.html

Иран назвал санкции США против страны "величайшим злодеянием в истории"

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США, вводя "несправедливые, негуманные и незаконные" антииранские санкции, причинили стране ущерб в размере 150... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T15:01

2020-09-26T15:01

2020-09-26T15:01

хасан роухани

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> Хасан Роухани заявил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, вводя "несправедливые, негуманные и незаконные" антииранские санкции, причинили стране ущерб в размере 150 миллиардов долларов и обвинил Вашингтон в жестокости.Роухани подчеркнул, что "если люди хотят обвинить кого-то в дефиците и проблемах в стране, это нужно адресовать Белому дому". По его словам, "за все эти преступления ответственен Белый дом".В четверг США внесли в санкционные списки двух граждан Ирана и четыре иранских организации, включая три тюрьмы. Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани. В число попавших под санкции организаций вошли Революционный суд города Шираз и три тюрьмы.США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577726184.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хасан роухани, иран, сша, в мире