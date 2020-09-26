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https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html
Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"
Отсутствие смертей в случаях якобы отравления Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального боевой отравляющей системой "Новичок", компрометируют... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:57
2020-09-26T11:01
леонид ринк
госпитализация алексея навального
юлия скрипаль
дело об отравлении скрипалей
алексей навальный
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Отсутствие смертей в случаях якобы отравления Сергея и <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Скрипалей</a>, а также <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> боевой отравляющей системой "Новичок", компрометируют отечественную боевую химическую систему, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества <a href="https://ria.ru/person_leonid-rink" target="_blank">Леонид Ринк</a>."То есть в этом случае (в деле Навального - Прим. ред.), как и у Скрипалей, только позорят нашу систему. Название есть - эффекта нет", - сказал Ринк."Пусть почитают, как говорится, действие своего VX (американское фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия - Прим. ред.). На нем долго ли продержатся? Тоже недолго. Ну, минут пять после касания продержатся. А чего же тут наши продукты так не уважают? Чтобы три дня пошло, две недели, и все там живы-здоровы и бегают?" - сказал Ринк.Так он прокомментировал ситуацию, когда якобы отравленные боевым веществом люди вместо летального исхода через какое-то время стали выздоравливать без ущерба организму.Система "Новичок" стала известна во всем мире в 2018 году после ситуации с бывшим офицером ГРУ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Скрипалем</a> и его дочерью Юлией. Они, согласно утверждениям британских властей, были отравлены веществом А-234, разработанным в рамках советской программы "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.Новый случай якобы произошел в 2020 году с Навальным. Его 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<strong><a href="https://ria.ru/20200926/provokatsiya-1577793947.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Леонида Ринка &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
https://ria.ru/20200925/skripali-1577751615.html
https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html
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леонид ринк, госпитализация алексея навального, юлия скрипаль, дело об отравлении скрипалей, алексей навальный, берлин (город), в мире

Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"

10:57 26.09.2020 (обновлено: 11:01 26.09.2020)
9013
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПортрет Алексея Навального у здания клиники "Шарите" в Берлине
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Отсутствие смертей в случаях якобы отравления Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального боевой отравляющей системой "Новичок", компрометируют отечественную боевую химическую систему, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
"То есть в этом случае (в деле Навального - Прим. ред.), как и у Скрипалей, только позорят нашу систему. Название есть - эффекта нет", - сказал Ринк.
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:44
Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
"Пусть почитают, как говорится, действие своего VX (американское фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия - Прим. ред.). На нем долго ли продержатся? Тоже недолго. Ну, минут пять после касания продержатся. А чего же тут наши продукты так не уважают? Чтобы три дня пошло, две недели, и все там живы-здоровы и бегают?" - сказал Ринк.
Так он прокомментировал ситуацию, когда якобы отравленные боевым веществом люди вместо летального исхода через какое-то время стали выздоравливать без ущерба организму.
Система "Новичок" стала известна во всем мире в 2018 году после ситуации с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Они, согласно утверждениям британских властей, были отравлены веществом А-234, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Юлия Скрипаль - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 11:23
Разработчик "Новичка" предложил свою версию отравления Скрипалей
Новый случай якобы произошел в 2020 году с Навальным. Его 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Читайте полный текст интервью Леонида Ринка >>
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 17:55
"Новичок" уже не тот: французов удивило выздоровление Навального
87142016
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Леонид РинкГоспитализация Алексея НавальногоЮлия СкрипальДело об отравлении СкрипалейАлексей НавальныйБерлин (город)В мире
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