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https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577825042.html
Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что продолжающиеся в стране акции протеста являются причиной ежедневного... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T22:08
2020-09-26T22:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Исполняющий обязанности министра здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Дмитрий Пиневич заявил, что продолжающиеся в стране акции протеста являются причиной ежедневного прироста инфицированных коронавирусом COVID-19.Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава на субботу, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 332, до 77 289, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 813. Ранее, в пик заболеваемости в республике, максимальный прирост за сутки достигал плюс 973 инфицированных.По его словам, эта ситуация его настораживает и "вселяет если не тревогу, то мобилизацию".Он также добавил, что в последние дни в Белоруссии наблюдается ежедневный прирост инфицированных коронавирусом на уровне более 300. По словам Пиневича, белорусская система здравоохранения была к этому готова.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, белоруссия, в мире

Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19

22:08 26.09.2020
1996
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники акция протеста оппозиции в Минске
Участники акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что продолжающиеся в стране акции протеста являются причиной ежедневного прироста инфицированных коронавирусом COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава на субботу, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 332, до 77 289, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 813. Ранее, в пик заболеваемости в республике, максимальный прирост за сутки достигал плюс 973 инфицированных.

"Если говорить о причинах (роста заболеваемости), они лежат на поверхности. Эпидемический процесс – это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Миске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням (акции протеста). Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все причины", - заявил Пиневич в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, эта ситуация его настораживает и "вселяет если не тревогу, то мобилизацию".

"Очень бы не хотелось… возвращаться в те цифры заболеваемости, которые у нас были весной… Мы справились, но зачем же ступать в ту реку дважды, в которую можно не вступать, если мы можем предотвратить эти моменты", - сказал Пиневич.

Он также добавил, что в последние дни в Белоруссии наблюдается ежедневный прирост инфицированных коронавирусом на уровне более 300. По словам Пиневича, белорусская система здравоохранения была к этому готова.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения БелоруссииБелоруссияВ мире
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