Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники акция протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что продолжающиеся в стране акции протеста являются причиной ежедневного прироста инфицированных коронавирусом COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава на субботу, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 332, до 77 289, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 813. Ранее, в пик заболеваемости в республике, максимальный прирост за сутки достигал плюс 973 инфицированных.
"Если говорить о причинах (роста заболеваемости), они лежат на поверхности. Эпидемический процесс – это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Миске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням (акции протеста). Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все причины", - заявил Пиневич в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, эта ситуация его настораживает и "вселяет если не тревогу, то мобилизацию".
"Очень бы не хотелось… возвращаться в те цифры заболеваемости, которые у нас были весной… Мы справились, но зачем же ступать в ту реку дважды, в которую можно не вступать, если мы можем предотвратить эти моменты", - сказал Пиневич.
Он также добавил, что в последние дни в Белоруссии наблюдается ежедневный прирост инфицированных коронавирусом на уровне более 300. По словам Пиневича, белорусская система здравоохранения была к этому готова.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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