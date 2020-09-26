https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809693.html

"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов объяснил, в каком случае у человека может выработаться пожизненный иммунитет к коронавирусу. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T12:49

2020-09-26T12:49

2020-09-26T14:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Директор центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a> объяснил, в каком случае у человека может выработаться пожизненный иммунитет к коронавирусу.Он также рассказал о вакцине, которую разрабатывает "Вектор". По словам Максютова, антитела к COVID-19 вырабатываются на 14-е сутки после первой вакцинации, но достаточный для защиты титр формируется уже после второй прививки. Интервал между ними составляет 21 день.Максютов отметил, что "Вектор" планирует выпустить в гражданский оборот две вакцины для профилактики коронавируса. Это наиболее перспективные варианты из созданных на основе шести независимых технологических платформ.Сейчас центр завершает стадию клинических испытаний. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, они проходят успешно: у добровольцев вырабатываются необходимые титры антител, температуры или каких-либо других реакций после вакцинации у них не отмечено.Завершить регистрацию вакцины, разработанной "Вектором", планируется к 15 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/vektor-1577385624.html

Анна Гладкова Ну может быть, при определенных условиях, если луна зайдет в это момент за горизонт, и человек будет в красной футболке и белых кроссовках и если прическа будет не ниже плеч, то у человека может развиться иммунитет. 102

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество