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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809693.html
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
Директор центра "Вектор" Ринат Максютов объяснил, в каком случае у человека может выработаться пожизненный иммунитет к коронавирусу. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:49
2020-09-26T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Директор центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a> объяснил, в каком случае у человека может выработаться пожизненный иммунитет к коронавирусу.Он также рассказал о вакцине, которую разрабатывает "Вектор". По словам Максютова, антитела к COVID-19 вырабатываются на 14-е сутки после первой вакцинации, но достаточный для защиты титр формируется уже после второй прививки. Интервал между ними составляет 21 день.Максютов отметил, что "Вектор" планирует выпустить в гражданский оборот две вакцины для профилактики коронавируса. Это наиболее перспективные варианты из созданных на основе шести независимых технологических платформ.Сейчас центр завершает стадию клинических испытаний. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, они проходят успешно: у добровольцев вырабатываются необходимые титры антител, температуры или каких-либо других реакций после вакцинации у них не отмечено.Завершить регистрацию вакцины, разработанной "Вектором", планируется к 15 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/vektor-1577385624.html
Ну может быть, при определенных условиях, если луна зайдет в это момент за горизонт, и человек будет в красной футболке и белых кроссовках и если прическа будет не ниже плеч, то у человека может развиться иммунитет.
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О чем статья?
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, общество

"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу

12:49 26.09.2020 (обновлено: 14:07 26.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Директор центра "Вектор" Ринат Максютов объяснил, в каком случае у человека может выработаться пожизненный иммунитет к коронавирусу.

"При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован", — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".

Он также рассказал о вакцине, которую разрабатывает "Вектор". По словам Максютова, антитела к COVID-19 вырабатываются на 14-е сутки после первой вакцинации, но достаточный для защиты титр формируется уже после второй прививки. Интервал между ними составляет 21 день.
Максютов отметил, что "Вектор" планирует выпустить в гражданский оборот две вакцины для профилактики коронавируса. Это наиболее перспективные варианты из созданных на основе шести независимых технологических платформ.
Подготовка к вакцинации добровольца против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Центр "Вектор" рассказал, на какой срок вакцина защитит от коронавируса
Сейчас центр завершает стадию клинических испытаний. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, они проходят успешно: у добровольцев вырабатываются необходимые титры антител, температуры или каких-либо других реакций после вакцинации у них не отмечено.
Завершить регистрацию вакцины, разработанной "Вектором", планируется к 15 октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
Популярные комментарии
Ну может быть, при определенных условиях, если луна зайдет в это момент за горизонт, и человек будет в красной футболке и белых кроссовках и если прическа будет не ниже плеч, то у человека может развиться иммунитет.
26 сентября, 12:57
АГАнна Гладкова
313002138
О чем статья?
26 сентября, 12:59
лдлафаня домовая
121971117
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