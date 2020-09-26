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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577807974.html
Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России
Рост заболеваемости COVID-19 в России прежде всего связан с несоблюдением мер профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:53
2020-09-26T13:22
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости COVID-19 в России прежде всего связан с несоблюдением мер профилактики, заявила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Первое что эта чиновница сделала это отмела от себя эту проблему свалив все на простых людей.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России

11:53 26.09.2020 (обновлено: 13:22 26.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в России прежде всего связан с несоблюдением мер профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы наблюдаем рост, уже сегодня мы его ощущаем, он более выражен, начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски – мы и предполагали, и это реализуется – связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования. Поэтому главная задача сегодня – вернуться к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".

Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
Популярные комментарии
Первое что эта чиновница сделала это отмела от себя эту проблему свалив все на простых людей.
26 сентября, 15:50
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