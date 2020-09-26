Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России
11:53 26.09.2020 (обновлено: 13:22 26.09.2020)
164222
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в России прежде всего связан с несоблюдением мер профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы наблюдаем рост, уже сегодня мы его ощущаем, он более выражен, начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски – мы и предполагали, и это реализуется – связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования. Поэтому главная задача сегодня – вернуться к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".
24 сентября, 07:55ИнфографикаКто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф