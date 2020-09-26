https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577806358.html

В Москве число заболевших COVID-19 в 3,7 раза ниже, чем на пике пандемии

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что сегодняшний день в столице цифры по COVID в 3,7 раза ниже, чем были на РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:05

2020-09-26T11:05

2020-09-26T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сообщил, что сегодняшний день в столице цифры по COVID в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии."В Москве, как и во всём мире, растет число новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии. В <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердаме</a> в двадцатых числах сентября зафиксировано 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период. А в <a href="http://ria.ru/location_Roma/" target="_blank" data-auto="true">Риме</a> сентябрьские показатели вернулись к мартовским и апрельским и даже превышают их", - сообщили в оперативном штабе.В Москве подтверждено 1792 новых случая коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва