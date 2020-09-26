https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577805380.html

Предприятиям Подмосковья рекомендовали перевести работников на удаленку

Власти Подмосковья рекомендуют работодателям перевести максимальное количество работников на дистанционную работу, следует из постановления губернатора... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:33

2020-09-26T10:33

2020-09-26T10:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> рекомендуют работодателям перевести максимальное количество работников на дистанционную работу, следует из постановления губернатора Подмосковья, опубликованного на <a href="https://mosreg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального правительства."Рекомендовать перевод максимального количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционную работу с целью минимизации очного присутствия работников на рабочих местах, в том числе в приоритетном порядке граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению", - говорится в документе.В Подмосковье также усилят мониторинг предприятий на предмет соблюдения эпидемиологических требований по коронавирусу, говорится в постановлении."Центральным исполнительным органам государственной власти Московской области: усилить мониторинг деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской области (далее – мониторинг), на предмет соблюдения методических рекомендаций Главного государственного санитарного врача <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и положений постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 No 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности ...", - говорится в документе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577771055.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)