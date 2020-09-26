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https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577805380.html
Предприятиям Подмосковья рекомендовали перевести работников на удаленку
Власти Подмосковья рекомендуют работодателям перевести максимальное количество работников на дистанционную работу, следует из постановления губернатора... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:33
2020-09-26T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> рекомендуют работодателям перевести максимальное количество работников на дистанционную работу, следует из постановления губернатора Подмосковья, опубликованного на <a href="https://mosreg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального правительства."Рекомендовать перевод максимального количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционную работу с целью минимизации очного присутствия работников на рабочих местах, в том числе в приоритетном порядке граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению", - говорится в документе.В Подмосковье также усилят мониторинг предприятий на предмет соблюдения эпидемиологических требований по коронавирусу, говорится в постановлении."Центральным исполнительным органам государственной власти Московской области: усилить мониторинг деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской области (далее – мониторинг), на предмет соблюдения методических рекомендаций Главного государственного санитарного врача <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и положений постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 No 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности ...", - говорится в документе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Предприятиям Подмосковья рекомендовали перевести работников на удаленку

10:33 26.09.2020 (обновлено: 10:55 26.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖенщина на удаленной работе у себя дома
Женщина на удаленной работе у себя дома - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Подмосковья рекомендуют работодателям перевести максимальное количество работников на дистанционную работу, следует из постановления губернатора Подмосковья, опубликованного на сайте регионального правительства.
"Рекомендовать перевод максимального количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционную работу с целью минимизации очного присутствия работников на рабочих местах, в том числе в приоритетном порядке граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению", - говорится в документе.
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В Подмосковье также усилят мониторинг предприятий на предмет соблюдения эпидемиологических требований по коронавирусу, говорится в постановлении.
"Центральным исполнительным органам государственной власти Московской области: усилить мониторинг деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской области (далее – мониторинг), на предмет соблюдения методических рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и положений постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 No 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности ...", - говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
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