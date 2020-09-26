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В Подмосковье людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию
Жителям Подмосковья старше 65 лет, а также лицам, имеющим ряд хронических заболеваний, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября, следует из... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:28
2020-09-26T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Жителям <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> старше 65 лет, а также лицам, имеющим ряд хронических заболеваний, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября, следует из постановления губернатора Подмосковья, опубликованного на <a href="https://mosreg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального правительства."Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома", - говорится в документе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
А где же ваша восхваленая вакцина, да еще не одна а несколько Да еще за 13000 тысяч рублей! Мы и так сидим дома, но у кого-то есть и дети и внуки которые работают и учатся, и что сидение дома поможет в этом случае?Если не знаете что делать, лучше молчите и не заводите население.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию

10:28 26.09.2020 (обновлено: 12:30 26.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЖенщина в защитной маске
Женщина в защитной маске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жителям Подмосковья старше 65 лет, а также лицам, имеющим ряд хронических заболеваний, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября, следует из постановления губернатора Подмосковья, опубликованного на сайте регионального правительства.
"Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома", - говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
Популярные комментарии
А где же ваша восхваленая вакцина, да еще не одна а несколько Да еще за 13000 тысяч рублей! Мы и так сидим дома, но у кого-то есть и дети и внуки которые работают и учатся, и что сидение дома поможет в этом случае?Если не знаете что делать, лучше молчите и не заводите население.
26 сентября, 11:42
Валера ИвановВалера Иванов
1400301
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