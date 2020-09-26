https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577805221.html

В Подмосковье людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию

Жителям Подмосковья старше 65 лет, а также лицам, имеющим ряд хронических заболеваний, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября, следует из... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:28

2020-09-26T10:28

2020-09-26T12:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Жителям <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> старше 65 лет, а также лицам, имеющим ряд хронических заболеваний, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября, следует из постановления губернатора Подмосковья, опубликованного на <a href="https://mosreg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального правительства."Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома", - говорится в документе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

Валера Иванов А где же ваша восхваленая вакцина, да еще не одна а несколько Да еще за 13000 тысяч рублей! Мы и так сидим дома, но у кого-то есть и дети и внуки которые работают и учатся, и что сидение дома поможет в этом случае?Если не знаете что делать, лучше молчите и не заводите население. 18

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)