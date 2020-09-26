Генштаб: учения "Кавказ-2020" не содержат связанного с Украиной подтекста
10:36 26.09.2020 (обновлено: 11:50 26.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020" на полигоне "Капустин Яр"
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Стратегические учения "Кавказ-2020" носят плановый характер и не содержат никакого связанного с Украиной подтекста, заявил в субботу в эфире телеканала RT начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
"Мы объявили о них (учениях. — Прим. ред.) в декабре прошлого года. Провели соответствующие тренировки, внезапную проверку с целью подготовки к этим учениям, сами учения. И какого-то подтекста насчет Украины, его просто не существует. Мы в ходе этих учений осуществили геополитическую нарезку, создали условное государство на нашей территории, в Российской Федерации. И боевые действия осуществляли войска этих сторон, восточные и северные, не привязываясь к какому-то приграничному государству", — сказал он.
Герасимов пояснил, что российская армия проводит подобные учения каждый год, чередуя места проведения.
"Это запад, восток, центр или юг. Вот в этом году очередь Южного военного округа. И целый цикл мероприятий оперативной боеподготовки предшествует этим учениям", — отметил генерал.
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