Генштаб: учения "Кавказ-2020" не содержат связанного с Украиной подтекста

"Мы объявили о них (учениях. — Прим. ред.) в декабре прошлого года. Провели соответствующие тренировки, внезапную проверку с целью подготовки к этим учениям, сами учения. И какого-то подтекста насчет Украины, его просто не существует. Мы в ходе этих учений осуществили геополитическую нарезку, создали условное государство на нашей территории, в Российской Федерации. И боевые действия осуществляли войска этих сторон, восточные и северные, не привязываясь к какому-то приграничному государству", — сказал он.