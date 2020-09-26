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https://ria.ru/20200926/kavkaz-2020-1577805444.html
Генштаб: учения "Кавказ-2020" не содержат связанного с Украиной подтекста
Стратегические учения "Кавказ-2020" носят плановый характер и не содержат никакого связанного с Украиной подтекста, заявил в субботу в эфире телеканала RT... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:36
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вооруженные силы рф
валерий герасимов
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Стратегические учения "Кавказ-2020" носят плановый характер и не содержат никакого связанного с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> подтекста, заявил в субботу в эфире телеканала RT начальник Генерального штаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС России</a> генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>.Герасимов пояснил, что российская армия проводит подобные учения каждый год, чередуя места проведения."Это запад, восток, центр или юг. Вот в этом году очередь Южного военного округа. И целый цикл мероприятий оперативной боеподготовки предшествует этим учениям", — отметил генерал.
https://ria.ru/20200925/nato-1577786306.html
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вооруженные силы рф, валерий герасимов, украина, в мире

Генштаб: учения "Кавказ-2020" не содержат связанного с Украиной подтекста

10:36 26.09.2020 (обновлено: 11:50 26.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020" на полигоне "Капустин Яр"
Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Стратегические учения "Кавказ-2020" носят плановый характер и не содержат никакого связанного с Украиной подтекста, заявил в субботу в эфире телеканала RT начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

"Мы объявили о них (учениях. — Прим. ред.) в декабре прошлого года. Провели соответствующие тренировки, внезапную проверку с целью подготовки к этим учениям, сами учения. И какого-то подтекста насчет Украины, его просто не существует. Мы в ходе этих учений осуществили геополитическую нарезку, создали условное государство на нашей территории, в Российской Федерации. И боевые действия осуществляли войска этих сторон, восточные и северные, не привязываясь к какому-то приграничному государству", — сказал он.

Герасимов пояснил, что российская армия проводит подобные учения каждый год, чередуя места проведения.
"Это запад, восток, центр или юг. Вот в этом году очередь Южного военного округа. И целый цикл мероприятий оперативной боеподготовки предшествует этим учениям", — отметил генерал.
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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