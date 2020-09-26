https://ria.ru/20200926/an26-1577803967.html

Разбившийся на Украине Ан-26 в день крушения совершил шесть вылетов

Разбившийся в Чугуеве Харьковской области самолет Ан-26 в день крушения совершил шесть вылетов и пять успешных посадок, сообщил министр обороны Украины Андрей... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T09:39

2020-09-26T09:39

2020-09-26T09:39

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Разбившийся в <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуеве</a> <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в день крушения совершил шесть вылетов и пять успешных посадок, сообщил министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Андрей Таран.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора и СБ Украины, погибли 25 человек, однако МВД сообщило, что на утро субботы поиски еще трёх человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям."Самолет сделал шесть вылетов и совершил пять успешных посадок, все шло по плану", - заявил Таран во время общения с прессой на месте крушения самолета. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".Замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank" data-auto="true">Антон Геращенко</a> заявил, что разбившийся Ан-26 должен был совершить 10 взлетов, после каждого из которых осматривался техническими специалистами.

https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799052.html

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

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харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире