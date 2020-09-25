Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/yazyk-1577777460.html
Украинские общественники обжаловали закон о русском языке в школах
Бывший глава Закарпатской и Луганской обладминистраций, глава общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль обжаловал в Верховном... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:56
2020-09-25T15:56
министерство образования и науки украины
геннадий москаль
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153192/35/1531923503_360:2:3000:1487_1400x0_80_0_0_338797345382d427564515c23e809f6c.jpg
<strong>КИЕВ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Бывший глава Закарпатской и Луганской обладминистраций, глава общественной организации "Народ <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> против коррупции" <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Moskal/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Москаль</a> обжаловал в Верховном суде положения закона "о среднем образовании", по которому русскоязычные школы перешли на преподавание на украинском языке, сообщается в пятницу на его сайте.Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября перешли на преподавание на украинском языке. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_obrazovanija_i_nauki_Ukrainy/" target="_blank">министерства образования</a> и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы."Геннадий Москаль обратился в Верховный суд Украины с иском о несоответствии положений закона Украины "О среднем образовании", вступившего в законную силу с 16 января 2020 года, закону Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", ратифицированного 15 мая 2003 года и вступившего в силу 1 января 2006 года", - говорится в сообщении.Также Москаль обратился к <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совету Европы</a>, а также нацменьшинствам на Украине с предложением присоединиться к иску.<a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> Украины в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.
https://ria.ru/20200902/diskriminatsiya-1576620619.html
https://ria.ru/20200601/1572319854.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153192/35/1531923503_343:0:3000:1993_1400x0_80_0_0_d4aa35b8b43daf464436aa06edee98b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство образования и науки украины, геннадий москаль, украина, в мире

Украинские общественники обжаловали закон о русском языке в школах

15:56 25.09.2020
1271
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУченики на торжественной линейке в киевской школе
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Бывший глава Закарпатской и Луганской обладминистраций, глава общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль обжаловал в Верховном суде положения закона "о среднем образовании", по которому русскоязычные школы перешли на преподавание на украинском языке, сообщается в пятницу на его сайте.
Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября перешли на преподавание на украинском языке. По данным министерства образования и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 11:52
Медведчук обвинил Зеленского в дискриминации русского языка на Украине
"Геннадий Москаль обратился в Верховный суд Украины с иском о несоответствии положений закона Украины "О среднем образовании", вступившего в законную силу с 16 января 2020 года, закону Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", ратифицированного 15 мая 2003 года и вступившего в силу 1 января 2006 года", - говорится в сообщении.
Также Москаль обратился к Совету Европы, а также нацменьшинствам на Украине с предложением присоединиться к иску.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня, 22:42
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
6120102
Обсудить0
Министерство образования и науки УкраиныГеннадий МоскальУкраинаВ мире
Рекомендуем
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Глава МИД Турции возмутился невежеством Нэнси Пелоси
Прага
В Чехии обвинили Россию в попытках повлиять на органы самоуправления
Самолет Ан-178
Эксперт заявил о неспособности Украины завершить разработку Ан-178
Ртутный градусник для измерения температуры
Эксперт объяснил "сезонность" респираторных инфекций
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор
Путину рассказали о боевой машине "Терминатор"
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Знак коронавируса
Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса
Сотрудник полиции
В Ленинградской области на остановке нашли человеческую ногу
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
Призывники войсковой части 6916 Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во время церемонии принятия воинской присяги в Севастополе
В России расширили основания для досрочного увольнения с воинской службы
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Глава Евросовета прокомментировал нападение у Charlie Hebdo
Прокуратура
В Кузбассе нашли нарушения в колонии, где осужденные устроили застолье
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Набережная Ялты
Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение
Coliesa McMillian
Умерла вторая за полгода участница реалити-шоу о похудении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат
03:00Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
Лента новостейМолния