https://ria.ru/20200925/yazyk-1577777460.html

Украинские общественники обжаловали закон о русском языке в школах

Бывший глава Закарпатской и Луганской обладминистраций, глава общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль обжаловал в Верховном... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:56

2020-09-25T15:56

2020-09-25T15:56

министерство образования и науки украины

геннадий москаль

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Бывший глава Закарпатской и Луганской обладминистраций, глава общественной организации "Народ <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> против коррупции" <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Moskal/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Москаль</a> обжаловал в Верховном суде положения закона "о среднем образовании", по которому русскоязычные школы перешли на преподавание на украинском языке, сообщается в пятницу на его сайте.Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября перешли на преподавание на украинском языке. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_obrazovanija_i_nauki_Ukrainy/" target="_blank">министерства образования</a> и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы."Геннадий Москаль обратился в Верховный суд Украины с иском о несоответствии положений закона Украины "О среднем образовании", вступившего в законную силу с 16 января 2020 года, закону Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", ратифицированного 15 мая 2003 года и вступившего в силу 1 января 2006 года", - говорится в сообщении.Также Москаль обратился к <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совету Европы</a>, а также нацменьшинствам на Украине с предложением присоединиться к иску.<a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> Украины в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.

https://ria.ru/20200902/diskriminatsiya-1576620619.html

https://ria.ru/20200601/1572319854.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство образования и науки украины, геннадий москаль, украина, в мире