https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577759296.html

Узбекистан запросил у РФПИ 5 тысяч доз вакцины против COVID-19

Министерство здравоохранения Узбекистана запросило у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 5 тысяч доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщает в... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:38

2020-09-25T12:38

2020-09-25T12:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

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<strong>ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения Узбекистана запросило у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 5 тысяч доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава.Ранее РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что компания надеется на "великолепный" эффект от ее применения, идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики.По данным пресс-службы, узбекская сторона также изучает возможности проведения третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, разрабатываемой китайскими компаниями Sinopharm и Zhifei Longcom.Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тысяч человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.В настоящее время <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> получил запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 годы. Заявки направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a>. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, а также <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> - 100 миллионов доз.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/vaktsina-1577757650.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, снг, азия, бразилия, в мире