Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577759296.html
Узбекистан запросил у РФПИ 5 тысяч доз вакцины против COVID-19
Министерство здравоохранения Узбекистана запросило у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 5 тысяч доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщает в... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:38
2020-09-25T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
снг
азия
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102109_0:218:3072:1946_1400x0_80_0_0_350264fad0fb8ad5e745e409fb8b0cf1.jpg
<strong>ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения Узбекистана запросило у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 5 тысяч доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава.Ранее РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что компания надеется на "великолепный" эффект от ее применения, идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики.По данным пресс-службы, узбекская сторона также изучает возможности проведения третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, разрабатываемой китайскими компаниями Sinopharm и Zhifei Longcom.Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тысяч человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.В настоящее время <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> получил запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 годы. Заявки направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a>. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, а также <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> - 100 миллионов доз.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/vaktsina-1577757650.html
1
латинская америка
азия
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102109_8:0:2739:2048_1400x0_80_0_0_3e0b4d3ab57ab7ecbbe9154d1a2d2152.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, снг, азия, бразилия, в мире

Узбекистан запросил у РФПИ 5 тысяч доз вакцины против COVID-19

12:38 25.09.2020
222
© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Министерство здравоохранения Узбекистана запросило у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 5 тысяч доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава.
Ранее РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что компания надеется на "великолепный" эффект от ее применения, идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 12:19
Иран намерен производить вакцину от COVID совместно с Россией
"Сделано обращение в РФПИ о выделении Республике Узбекистан 5 тысяч доз вакцины "Спутник V", произведенной в Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Другие подробности не уточняются.
По данным пресс-службы, узбекская сторона также изучает возможности проведения третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, разрабатываемой китайскими компаниями Sinopharm и Zhifei Longcom.
Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тысяч человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В настоящее время РФПИ получил запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 годы. Заявки направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, а также Индии - 100 миллионов доз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
580001
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Латинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийСНГАзияБразилияВ мире
Рекомендуем
Разработка вакцины от коронавируса
Американская Novavax начала третью фазу испытаний вакцины от COVID-19
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Бундестаг отказался комментировать идею Госдумы о группе по Навальному
Дрон Ring Always Home Cam
Amazon показал летающую камеру для дома, которая отпугнет грабителя
Препарат для лечения коронавируса Арепливир
В Сибири потенциальных покупателей "Арепливира" пугает его цена
Севастополь
В СНБО Украины признали невозможность вернуть Крым силой
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
На Дальнем Востоке "Арепливир" можно купить только на Чукотке
Медицинский работник в лаборатории больницы
В Китае рассказали о побочных эффектах вакцин от COVID-19
Продажа препарата от COVID-19 Коронавир в Москве
"Коронавир" поступит в аптеки на Сахалине 1 октября
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Аксенов заверил, что вода между крымчанами распределяется справедливо
Производство вакцины от COVID-19
Иран намерен сотрудничать с Россией по производству вакцины от COVID-19
Работа УМВД России
Полиция нашла школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Суд оставил Марию Колесникову под арестом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали данные опроса о росте ксенофобии в России
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния