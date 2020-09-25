https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577742005.html

Партия вакцины от COVID-19 поступила в Красноярский край

Первая партия в 42 дозы вакцины от коронавируса поступила в Красноярский край, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава региона Зоя... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:22

2020-09-25T09:22

2020-09-25T09:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

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красноярск

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<strong>КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия в 42 дозы вакцины от коронавируса поступила в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярский край</a>, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава региона Зоя Масленникова."В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярск</a> поступила первая партия вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, 84 ампулы или 42 дозы. Пока прививать будут медицинских работников", - сказала собеседница агентства.По данным минздрава, препарат поступает в субъекты федерации несколькими траншами, в общей сложности до 30 декабря текущего года Красноярский край получит 2 тысячи 482 дозы."В соответствии с инструкцией по применению вакцина "Гем-КОВИД-Вак" показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет... При иммунизации будут соблюдены все требованию по безопасности и контролю введения. Прививка проводится по схеме: первичное введение, а затем вторичное через 21 день", - отмечают в минздраве.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

красноярский край

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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