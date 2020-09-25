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https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577742005.html
Партия вакцины от COVID-19 поступила в Красноярский край
Первая партия в 42 дозы вакцины от коронавируса поступила в Красноярский край, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава региона Зоя... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:22
2020-09-25T09:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
красноярский край
красноярск
общество
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<strong>КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия в 42 дозы вакцины от коронавируса поступила в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярский край</a>, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава региона Зоя Масленникова."В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярск</a> поступила первая партия вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, 84 ампулы или 42 дозы. Пока прививать будут медицинских работников", - сказала собеседница агентства.По данным минздрава, препарат поступает в субъекты федерации несколькими траншами, в общей сложности до 30 декабря текущего года Красноярский край получит 2 тысячи 482 дозы."В соответствии с инструкцией по применению вакцина "Гем-КОВИД-Вак" показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет... При иммунизации будут соблюдены все требованию по безопасности и контролю введения. Прививка проводится по схеме: первичное введение, а затем вторичное через 21 день", - отмечают в минздраве.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, красноярский край, красноярск, общество

Партия вакцины от COVID-19 поступила в Красноярский край

09:22 25.09.2020
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Первая партия в 42 дозы вакцины от коронавируса поступила в Красноярский край, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава региона Зоя Масленникова.
Красноярск поступила первая партия вакцины от COVID-19, 84 ампулы или 42 дозы. Пока прививать будут медицинских работников", - сказала собеседница агентства.
По данным минздрава, препарат поступает в субъекты федерации несколькими траншами, в общей сложности до 30 декабря текущего года Красноярский край получит 2 тысячи 482 дозы.
"В соответствии с инструкцией по применению вакцина "Гем-КОВИД-Вак" показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет... При иммунизации будут соблюдены все требованию по безопасности и контролю введения. Прививка проводится по схеме: первичное введение, а затем вторичное через 21 день", - отмечают в минздраве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайКрасноярскОбщество
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