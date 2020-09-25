https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577741271.html

Пробная партия вакцины от коронавируса поступила в Томскую область

Пробные дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-вак" ("Спутник V") российского производства поступили в Томскую область, сообщает в пятницу областной... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:52

2020-09-25T08:52

2020-09-25T08:52

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

томская область

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Пробные дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-вак" (<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Спутник V"</a>) российского производства поступили в <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томскую область</a>, сообщает в пятницу областной депздрав."Пробные дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-вак" отечественного производства поступили в рамках пилотной поставки, целью которой является отработка логистической цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска", - говорится в сообщении.В департаменте сообщили, что вакцинацию планируется начать с сотрудников скорой медицинской помощи и респираторных госпиталей, имеющих высокий риск инфицирования коронавирусом. На данный момент в регион доставлены 84 ампулы (на 42 дозы)."На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом, был готов оперативно принять партию вакцины в надлежащих условиях хранения", - отмечают власти.Регион получил инструкции по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины. Так, медучреждения и используемый для перевозки вакцины транспорт должны быть оснащены термоконтейнерами, которые поддерживают необходимую температуру не выше минус 18 градусов.Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления информации от пострегистрационных испытаний вакцины, добавили в департаменте.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

томская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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