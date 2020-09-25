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Пробная партия вакцины от коронавируса поступила в Томскую область
Пробные дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-вак" ("Спутник V") российского производства поступили в Томскую область, сообщает в пятницу областной... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:52
2020-09-25T08:52
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
томская область
общество
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<strong>НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Пробные дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-вак" (<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Спутник V"</a>) российского производства поступили в <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томскую область</a>, сообщает в пятницу областной депздрав."Пробные дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-вак" отечественного производства поступили в рамках пилотной поставки, целью которой является отработка логистической цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска", - говорится в сообщении.В департаменте сообщили, что вакцинацию планируется начать с сотрудников скорой медицинской помощи и респираторных госпиталей, имеющих высокий риск инфицирования коронавирусом. На данный момент в регион доставлены 84 ампулы (на 42 дозы)."На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом, был готов оперативно принять партию вакцины в надлежащих условиях хранения", - отмечают власти.Регион получил инструкции по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины. Так, медучреждения и используемый для перевозки вакцины транспорт должны быть оснащены термоконтейнерами, которые поддерживают необходимую температуру не выше минус 18 градусов.Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления информации от пострегистрационных испытаний вакцины, добавили в департаменте.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
томская область
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, томская область, общество

Пробная партия вакцины от коронавируса поступила в Томскую область

08:52 25.09.2020
67
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Пробные дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-вак" ("Спутник V") российского производства поступили в Томскую область, сообщает в пятницу областной депздрав.
"Пробные дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-вак" отечественного производства поступили в рамках пилотной поставки, целью которой является отработка логистической цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска", - говорится в сообщении.
В департаменте сообщили, что вакцинацию планируется начать с сотрудников скорой медицинской помощи и респираторных госпиталей, имеющих высокий риск инфицирования коронавирусом. На данный момент в регион доставлены 84 ампулы (на 42 дозы).
"На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом, был готов оперативно принять партию вакцины в надлежащих условиях хранения", - отмечают власти.
Регион получил инструкции по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины. Так, медучреждения и используемый для перевозки вакцины транспорт должны быть оснащены термоконтейнерами, которые поддерживают необходимую температуру не выше минус 18 градусов.
Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления информации от пострегистрационных испытаний вакцины, добавили в департаменте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТомская областьОбщество
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