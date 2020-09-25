https://ria.ru/20200925/shkola-1577774051.html
Онищенко намерен судиться с Минобрнауки Алтайского края
Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:30
2020-09-25T15:30
2020-09-25T15:30
алтайский край
еда
питание
дети
школа
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края и готов к судебному разбирательству с Минобрнауки региона."В 700 школах края из 1025 изношено оборудование на 80 процентов. В 238 нет помещений для питания. Некоторые нуждаются в капитальном ремонте. Поступают жалобы от родителей, что детей не кормят мясом", — заявил парламентарий в комментарии РИА Новости в пятницу<strong>. </strong>Он также отметил, что с этого учебного года вступили в силу изменения в закон "Об образовании" и ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", согласно которым школам выделят средства на организацию питания. Значительно увеличится нагрузка на пищеблоки. Изношенное оборудование образовательных учреждений Алтайского края просто не справится с такой нагрузкой, уверен Онищенко.Следующее заседание рабочей группы должно состояться в начале октября. В первую очередь на нем рассмотрят вопрос о модернизации системы питания и внедрении современных технологий.
https://ria.ru/20200826/gripp-1576312600.html
алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, еда, питание, дети, школа, общество
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края и готов к судебному разбирательству с Минобрнауки региона.
"В 700 школах края из 1025 изношено оборудование на 80 процентов. В 238 нет помещений для питания. Некоторые нуждаются в капитальном ремонте. Поступают жалобы от родителей, что детей не кормят мясом", — заявил парламентарий в комментарии РИА Новости в пятницу.
Он также отметил, что с этого учебного года вступили в силу изменения в закон "Об образовании" и ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", согласно которым школам выделят средства на организацию питания. Значительно увеличится нагрузка на пищеблоки. Изношенное оборудование образовательных учреждений Алтайского края просто не справится с такой нагрузкой, уверен Онищенко.
"На прошлой неделе у нас состоялось онлайн-заседание рабочей группы, выступали представители всех субъектов. Мы выслушали доклад замминистра Минобразования Алтайского края. Затем переговорили с министром, условились встретиться и обсудить, как решить проблемы, которые давно назревали. На деле вижу следующее — после заседания в местном Минобразования заявляют, что у них все хорошо и нет никаких проблем, — возмущается Геннадий Онищенко. — Несмотря на наши договоренности, они продолжают упорствовать в своих заблуждениях. Думаю, нужно подключать Генпрокуратуру".
Следующее заседание рабочей группы должно состояться в начале октября. В первую очередь на нем рассмотрят вопрос о модернизации системы питания и внедрении современных технологий.