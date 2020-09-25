https://ria.ru/20200925/shkola-1577774051.html

Онищенко намерен судиться с Минобрнауки Алтайского края

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:30

2020-09-25T15:30

2020-09-25T15:30

алтайский край

еда

питание

дети

школа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_0:0:2369:1334_1400x0_80_0_0_1f08d6291f32bc9bd9581f26af013cdc.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края и готов к судебному разбирательству с Минобрнауки региона."В 700 школах края из 1025 изношено оборудование на 80 процентов. В 238 нет помещений для питания. Некоторые нуждаются в капитальном ремонте. Поступают жалобы от родителей, что детей не кормят мясом", — заявил парламентарий в комментарии РИА Новости в пятницу<strong>. </strong>Он также отметил, что с этого учебного года вступили в силу изменения в закон "Об образовании" и ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", согласно которым школам выделят средства на организацию питания. Значительно увеличится нагрузка на пищеблоки. Изношенное оборудование образовательных учреждений Алтайского края просто не справится с такой нагрузкой, уверен Онищенко.Следующее заседание рабочей группы должно состояться в начале октября. В первую очередь на нем рассмотрят вопрос о модернизации системы питания и внедрении современных технологий.

https://ria.ru/20200826/gripp-1576312600.html

алтайский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, еда, питание, дети, школа, общество