https://ria.ru/20200925/sammit-1577762197.html

Путин не планирует участвовать в саммите ООН по финансированию в пандемию

Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в саммите ООН по теме финансирования в эпоху пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:07

2020-09-25T13:07

2020-09-25T13:07

антониу гутерреш

дмитрий песков

владимир путин

оон

политика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> пока не планирует участвовать в саммите <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> по теме финансирования в эпоху пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Нет, не планирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин участвовать в саммите.Представитель Кремля напомнил, что в понедельник с рабочим визитом в Сочи будет находиться президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, и у него состоятся переговоры с Путиным.Во вторник генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> сообщил, что через неделю планируется встреча с участием мировых лидеров по теме финансирования в эпоху пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20200924/pandemiya-1577714292.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, дмитрий песков, владимир путин, оон, политика