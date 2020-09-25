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Путин не планирует участвовать в саммите ООН по финансированию в пандемию
Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в саммите ООН по теме финансирования в эпоху пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:07
2020-09-25T13:07
антониу гутерреш
дмитрий песков
владимир путин
оон
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> пока не планирует участвовать в саммите <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> по теме финансирования в эпоху пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Нет, не планирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин участвовать в саммите.Представитель Кремля напомнил, что в понедельник с рабочим визитом в Сочи будет находиться президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, и у него состоятся переговоры с Путиным.Во вторник генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> сообщил, что через неделю планируется встреча с участием мировых лидеров по теме финансирования в эпоху пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20200924/pandemiya-1577714292.html
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антониу гутерреш, дмитрий песков, владимир путин, оон, политика

Путин не планирует участвовать в саммите ООН по финансированию в пандемию

13:07 25.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в саммите ООН по теме финансирования в эпоху пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не планирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин участвовать в саммите.
Представитель Кремля напомнил, что в понедельник с рабочим визитом в Сочи будет находиться президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, и у него состоятся переговоры с Путиным.
Во вторник генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш сообщил, что через неделю планируется встреча с участием мировых лидеров по теме финансирования в эпоху пандемии коронавируса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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