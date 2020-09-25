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В Госдуме предложили раздавать продуктовые сертификаты для нуждающихся
В Госдуме начали разрабатывать законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся, сообщил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T03:01
2020-09-25T08:43
россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> начали разрабатывать законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся, сообщил глава комитета по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a>.Депутат отметил, что непростая экономическая ситуация вновь сделала актуальной тему бесплатных продуктовых наборов и других инструментов прямой социальной поддержки малообеспеченных.Чтобы избежать злоупотреблений с сертификатами, необходимо составить перечень продуктов, которые можно будет приобрести с его помощью, добавил депутат. Заняться составлением такого перечня может правительство."Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета", — пояснил Нилов, отметив, что за основу можно взять подобный проект, существующий в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575270689.html
Господи, в России это когда нибудь закончиться??? Как нищета началась в 1917 году, так мы с ней и боремся......Позор!!!
22
Так хочется обматерить этих чиновников бывших бандитов. Та админ не позволяет. Сколько можно терпеть подачки, продуктовые сертификаты а правильно это Талоны продуктовые, которые имели место быть во время Великой Отечественной войне и после, проценты скидки. Под заумными иностранными словами власть принимает преступные законы по себя любимых. В такой богатой стране как Россия чиновники пошли по пути ободрать народ до ниток а мы им с барского плеча-стола кинем им кости голодать. Кости не в денежном эквиваленте а под видом продуктовых талонов, скидок и соцподачек.
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россия
РИА Новости
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россия, госдума рф, общество

В Госдуме предложили раздавать продуктовые сертификаты для нуждающихся

03:01 25.09.2020 (обновлено: 08:43 25.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСоциальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Госдуме начали разрабатывать законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся, сообщил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Депутат отметил, что непростая экономическая ситуация вновь сделала актуальной тему бесплатных продуктовых наборов и других инструментов прямой социальной поддержки малообеспеченных.

"По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25 процентов от федерального прожиточного минимума). Такой сертификат можно было бы реализовать в торговой организации", — написал он в Telegram-канале.

Чтобы избежать злоупотреблений с сертификатами, необходимо составить перечень продуктов, которые можно будет приобрести с его помощью, добавил депутат. Заняться составлением такого перечня может правительство.
"Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета", — пояснил Нилов, отметив, что за основу можно взять подобный проект, существующий в Москве.
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Господи, в России это когда нибудь закончиться??? Как нищета началась в 1917 году, так мы с ней и боремся......Позор!!!
25 сентября, 03:18
Максим БулановМаксим Буланов
1700005
Так хочется обматерить этих чиновников бывших бандитов. Та админ не позволяет. Сколько можно терпеть подачки, продуктовые сертификаты а правильно это Талоны продуктовые, которые имели место быть во время Великой Отечественной войне и после, проценты скидки. Под заумными иностранными словами власть принимает преступные законы по себя любимых. В такой богатой стране как Россия чиновники пошли по пути ободрать народ до ниток а мы им с барского плеча-стола кинем им кости голодать. Кости не в денежном эквиваленте а под видом продуктовых талонов, скидок и соцподачек.
25 сентября, 06:00
АЛЕКСАНДР ЕНИНАЛЕКСАНДР ЕНИН
1700002
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