https://ria.ru/20200925/produkty-1577738576.html

В Госдуме предложили раздавать продуктовые сертификаты для нуждающихся

В Госдуме начали разрабатывать законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся, сообщил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T03:01

2020-09-25T03:01

2020-09-25T08:43

россия

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> начали разрабатывать законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся, сообщил глава комитета по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a>.Депутат отметил, что непростая экономическая ситуация вновь сделала актуальной тему бесплатных продуктовых наборов и других инструментов прямой социальной поддержки малообеспеченных.Чтобы избежать злоупотреблений с сертификатами, необходимо составить перечень продуктов, которые можно будет приобрести с его помощью, добавил депутат. Заняться составлением такого перечня может правительство."Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета", — пояснил Нилов, отметив, что за основу можно взять подобный проект, существующий в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575270689.html

Максим Буланов Господи, в России это когда нибудь закончиться??? Как нищета началась в 1917 году, так мы с ней и боремся......Позор!!! 22

АЛЕКСАНДР ЕНИН Так хочется обматерить этих чиновников бывших бандитов. Та админ не позволяет. Сколько можно терпеть подачки, продуктовые сертификаты а правильно это Талоны продуктовые, которые имели место быть во время Великой Отечественной войне и после, проценты скидки. Под заумными иностранными словами власть принимает преступные законы по себя любимых. В такой богатой стране как Россия чиновники пошли по пути ободрать народ до ниток а мы им с барского плеча-стола кинем им кости голодать. Кости не в денежном эквиваленте а под видом продуктовых талонов, скидок и соцподачек. 19

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, общество