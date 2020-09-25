https://ria.ru/20200925/politsiya-1577786531.html

В Подмосковье пресекли сходку криминальных авторитетов

Подмосковные полицейские со спецназовцами отряда "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов, которые решали вопросы о разделении зон влияния на... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:00

2020-09-25T18:00

2020-09-25T19:53

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Подмосковные полицейские со спецназовцами отряда "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов, которые решали вопросы о разделении зон влияния на коммерческие организации, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД Р</a>оссии Татьяна Петрова.Петрова добавила, что в результате операции правоохранители задержали восьмерых мужчин. Для семерых из них судом принято решение о назначении административного наказания в виде ареста на 15 суток за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".Она отметила, что у восьмого при досмотре обнаружили два свертка с героином массой более четырех граммов и метадоном массой 0,13 грамма. Кроме того, в его квартире были изъяты один сверток коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения (направлен на исследование), семь мобильных телефонов, ноутбук, флеш-карта и паспорта на разные имена."В отношении подозреваемого следователем СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", — подчеркнула Петрова. Она добавила, что злоумышленник задержан.

https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577752236.html

Виктор Чирков Самим то не смешно такое писать, на 15 суток задержали авторитетов они? Как выйдут в другом месте соберутся, делов то. Вот если бы ликвидировали при задержании - тогда можно было бы говорить что присекли ... 13

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московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), безопасность, происшествия