https://ria.ru/20200925/politsiya-1577786531.html
В Подмосковье пресекли сходку криминальных авторитетов
Подмосковные полицейские со спецназовцами отряда "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов, которые решали вопросы о разделении зон влияния на... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:00
2020-09-25T18:00
2020-09-25T19:53
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Подмосковные полицейские со спецназовцами отряда "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов, которые решали вопросы о разделении зон влияния на коммерческие организации, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД Р</a>оссии Татьяна Петрова.Петрова добавила, что в результате операции правоохранители задержали восьмерых мужчин. Для семерых из них судом принято решение о назначении административного наказания в виде ареста на 15 суток за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".Она отметила, что у восьмого при досмотре обнаружили два свертка с героином массой более четырех граммов и метадоном массой 0,13 грамма. Кроме того, в его квартире были изъяты один сверток коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения (направлен на исследование), семь мобильных телефонов, ноутбук, флеш-карта и паспорта на разные имена."В отношении подозреваемого следователем СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", — подчеркнула Петрова. Она добавила, что злоумышленник задержан.
https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577752236.html
Виктор Чирков
Самим то не смешно такое писать, на 15 суток задержали авторитетов они? Как выйдут в другом месте соберутся, делов то. Вот если бы ликвидировали при задержании - тогда можно было бы говорить что присекли ...
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), безопасность, происшествия
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Подмосковные полицейские со спецназовцами отряда "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов, которые решали вопросы о разделении зон влияния на коммерческие организации, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Р
оссии Татьяна Петрова.
"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Мытищинское" при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" в рамках полученной оперативной информации в городском округе Мытищи пресечена так называемая сходка участников уголовно-преступной среды для решения вопросов о разделении зон криминального влияния на коммерческие организации", — сказала она.
Петрова добавила, что в результате операции правоохранители задержали восьмерых мужчин. Для семерых из них судом принято решение о назначении административного наказания в виде ареста на 15 суток за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Она отметила, что у восьмого при досмотре обнаружили два свертка с героином массой более четырех граммов и метадоном массой 0,13 грамма. Кроме того, в его квартире были изъяты один сверток коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения (направлен на исследование), семь мобильных телефонов, ноутбук, флеш-карта и паспорта на разные имена.
"В отношении подозреваемого следователем СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", — подчеркнула Петрова. Она добавила, что злоумышленник задержан.