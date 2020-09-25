https://ria.ru/20200925/pirotekhnika-1577786109.html

В России запретят использовать пиротехнику во время митингов

Применение пиротехнических изделий запретят на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, говорится... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:56

2020-09-25T17:56

2020-09-25T18:01

россия

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Применение пиротехнических изделий запретят на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, говорится в постановлении <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">Правительства РФ</a> "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.Подчеркивается, что запрет на использование пиротехники также распространяется на кровли зданий, балконы и лоджии домов, объекты культурного наследия народов РФ, памятники истории, кладбища, заповедники, заказники и национальные парки. Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.

https://ria.ru/20200925/kinoteatry-1577784147.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, общество