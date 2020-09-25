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В России запретят использовать пиротехнику во время митингов
Применение пиротехнических изделий запретят на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, говорится... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:56
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россия
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Применение пиротехнических изделий запретят на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, говорится в постановлении <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">Правительства РФ</a> "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.Подчеркивается, что запрет на использование пиротехники также распространяется на кровли зданий, балконы и лоджии домов, объекты культурного наследия народов РФ, &nbsp;памятники истории, кладбища, заповедники, заказники и национальные парки.&nbsp;Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.
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россия, правительство рф, общество

В России запретят использовать пиротехнику во время митингов

17:56 25.09.2020 (обновлено: 18:01 25.09.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкРейд по точкам торговли пиротехникой
Рейд по точкам торговли пиротехникой - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Применение пиротехнических изделий запретят на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, говорится в постановлении Правительства РФ "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских огней, соответствующих l классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", запрещается во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования", - отмечается в документе.

Подчеркивается, что запрет на использование пиротехники также распространяется на кровли зданий, балконы и лоджии домов, объекты культурного наследия народов РФ,  памятники истории, кладбища, заповедники, заказники и национальные парки. 
Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 17:31Культура
В России запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеансов
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РоссияПравительство РФОбщество
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