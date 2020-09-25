Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/pelmeni-1577768483.html
Сложно и надежно: как бизнесмены из Элисты занялись пельменями
Два года назад Владимир Церенов с еще двумя учредителями открыл в Элисте предприятие "Друг степей" по производству мясных полуфабрикатов. До этого друзья успели РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:57
2020-09-25T14:57
корпорация мсп
мсп банк
республика калмыкия
элиста
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/140194/07/1401940789_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_7d0ba4afc62d64a840b8a68ec9aae654.jpg
Два года назад Владимир Церенов с еще двумя учредителями открыл в <a href="http://ria.ru/location_EHlista/" target="_blank" data-auto="true">Элисте</a> предприятие "Друг степей" по производству мясных полуфабрикатов. До этого друзья успели пожить в Москве и работали в разных сферах. Вернувшись в родную Калмыкию, решили заняться продуктами питания. Теперь национальные пельмени ручной лепки и другие полуфабрикаты они поставляют в одну из крупнейших сетей магазинов здорового питания. Так что калмыцкие блюда могут оказаться на столе у жителей разных российских городов. "Наше предприятие образовалось в сентябре 2018 года, мы сразу же заключили контракт с крупной сетью магазинов здорового питания. Порядка 8-9 месяцев мы "заводили" продукцию: шел аудит предприятия, вкусовых качеств наших полуфабрикатов, согласовывали вопросы ценообразования. В апреле 2019 года начали первые поставки", — рассказывает Церенов. По его словам, контроль качества продукции и по сей день такой же строгий, каждые две недели с очередной поставкой образцы сдают в лабораторию. На самом предприятии тоже пристально следят за соблюдением рецептуры и правил производства. И если уж написано, что пельмени ручной лепки, то их действительно делают специальные лепщицы. "Это цеха, где сидят женщины и лепят вручную пельмени. В зависимости от потребностей, это может быть от 15 до 30 человек. Соответственно, каждая делает в день от 50 до 100 клограммов готовой продукции. В день мы можем выпускать порядка тонны таких пельменей", — говорит предприниматель. Правда, один раз пришлось отступить от правил. В период пандемии коронавируса именно лепщиц в первую очередь перевели в режим самоизоляции – по словам Владимира, большинство женщин попадали в группу риска. Пельмени начали делать аппаратные, объемы сохранили, но признают: потеряли в качестве. Сейчас работа вернулась в привычное русло, пельмени по-прежнему делают нескольких видов. Одни из свинины и говядины, другие – из говядины и баранины. Помимо пельменей, "Друг степей" поставляет в торговые сети вареники, баранину с машем и чечевицей, люля-кебабы, замороженную говядину и баранину. "Есть у нас калмыцкие котлеты. Еще делаем баранину для запекания. Она замороженная, в специальных бумажных лотках. Ее можно сразу поставить в духовку, и через 40 минут у вас будет на столе мясо по-калмыцки запеченное с зирой, тархуном и еще тридцатью приправами", — делится Церенов. Рецепты разрабатывают и тестируют специальные технологи – их на предприятии трое. С торговыми сетями компания работает по всей России, сейчас ведут переговоры с крупнейшими российскими сетями супермаркетов. Все сырье закупают у местных фермеров, всего поставщиков порядка 30-40. "У нас тоже есть свой недавно образовавшийся кооператив. Мы планируем продвигаться в этом направлении, хотим выращивать собственное поголовье – ведь нам нужно сырье", — рассказывает один из владельцев предприятия. За два года работы площади цехов здесь увеличились почти в 4 раза. В компании работает около 45 человек, и это не считая тех, кого нанимают "на аутсорсе" - ветслужбу и маркетологов. "Это сложный бизнес, не высокорентабельный, но он не подвержен большим рискам, надежный. Люди ведь всегда будут покупать продукты питания. К тому же, у нас в этой сфере очень хорошо поддерживает производителей государство", — говорит Владимир.Все два года работы предприниматель и его коллеги активно сотрудничают с <a href="https://mspbank.ru/credit/" target="_blank">МСП Банком</a>, используя разные кредиты. "Мы пользуемся кредитом на пополнение оборотных средств, это очень сильно помогло нам увеличить ассортимент. Ведь у торговых сетей есть отсрочки по платежам, а нам в этом время нужно платить поставщикам, сотрудникам, покрывать аренду. Это большая проблема. МСП Банк предлагает минимальный процент, так что всегда можно все вовремя оплачивать и спокойно потом закрывать эти суммы", — рассказывает Церенов. В планах – расширение производства. Владельцы компании хотят закупить новое оборудование для работы с большими торговыми сетями, увеличить производственные мощности. Кредиты под эти нужды также планируют взять в <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банке</a>. В ближайшее время бизнесмены открывают три магазина под собственной торговой маркой в Элисте. "Мы здесь потренируемся, сделаем порядка 10-15 точек, а потом уже будем открываться в Москве. Так что наши калмыцкие органические продукты попадут и туда", — заключил Церенов.
https://ria.ru/20200914/lyubytino-1576781446.html
https://ria.ru/20200902/lapsha-1576543314.html
республика калмыкия
элиста
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/140194/07/1401940789_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_460e0ffc1650c9c359d1ac7cc9663700.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, мсп банк, республика калмыкия, элиста

Сложно и надежно: как бизнесмены из Элисты занялись пельменями

14:57 25.09.2020
3312
© РИА Новости / Мерген Бембинов / Перейти в фотобанкЦентральная площадь Элисты
Центральная площадь Элисты - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Мерген Бембинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Два года назад Владимир Церенов с еще двумя учредителями открыл в Элисте предприятие "Друг степей" по производству мясных полуфабрикатов. До этого друзья успели пожить в Москве и работали в разных сферах. Вернувшись в родную Калмыкию, решили заняться продуктами питания. Теперь национальные пельмени ручной лепки и другие полуфабрикаты они поставляют в одну из крупнейших сетей магазинов здорового питания. Так что калмыцкие блюда могут оказаться на столе у жителей разных российских городов.
"Наше предприятие образовалось в сентябре 2018 года, мы сразу же заключили контракт с крупной сетью магазинов здорового питания. Порядка 8-9 месяцев мы "заводили" продукцию: шел аудит предприятия, вкусовых качеств наших полуфабрикатов, согласовывали вопросы ценообразования. В апреле 2019 года начали первые поставки", — рассказывает Церенов.
По его словам, контроль качества продукции и по сей день такой же строгий, каждые две недели с очередной поставкой образцы сдают в лабораторию. На самом предприятии тоже пристально следят за соблюдением рецептуры и правил производства. И если уж написано, что пельмени ручной лепки, то их действительно делают специальные лепщицы.
© Фото : страница во ВКонтакте "Друг степей"Пельмени "Элитные", изготовленные на предприятии "Друг степй"
Пельмени Элитные, изготовленные на предприятии Друг степй - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : страница во ВКонтакте "Друг степей"
Пельмени "Элитные", изготовленные на предприятии "Друг степй"
"Это цеха, где сидят женщины и лепят вручную пельмени. В зависимости от потребностей, это может быть от 15 до 30 человек. Соответственно, каждая делает в день от 50 до 100 клограммов готовой продукции. В день мы можем выпускать порядка тонны таких пельменей", — говорит предприниматель.
Правда, один раз пришлось отступить от правил. В период пандемии коронавируса именно лепщиц в первую очередь перевели в режим самоизоляции – по словам Владимира, большинство женщин попадали в группу риска. Пельмени начали делать аппаратные, объемы сохранили, но признают: потеряли в качестве. Сейчас работа вернулась в привычное русло, пельмени по-прежнему делают нескольких видов. Одни из свинины и говядины, другие – из говядины и баранины. Помимо пельменей, "Друг степей" поставляет в торговые сети вареники, баранину с машем и чечевицей, люля-кебабы, замороженную говядину и баранину.
"Есть у нас калмыцкие котлеты. Еще делаем баранину для запекания. Она замороженная, в специальных бумажных лотках. Ее можно сразу поставить в духовку, и через 40 минут у вас будет на столе мясо по-калмыцки запеченное с зирой, тархуном и еще тридцатью приправами", — делится Церенов.
Рецепты разрабатывают и тестируют специальные технологи – их на предприятии трое. С торговыми сетями компания работает по всей России, сейчас ведут переговоры с крупнейшими российскими сетями супермаркетов.
Все сырье закупают у местных фермеров, всего поставщиков порядка 30-40. "У нас тоже есть свой недавно образовавшийся кооператив. Мы планируем продвигаться в этом направлении, хотим выращивать собственное поголовье – ведь нам нужно сырье", — рассказывает один из владельцев предприятия.
За два года работы площади цехов здесь увеличились почти в 4 раза. В компании работает около 45 человек, и это не считая тех, кого нанимают "на аутсорсе" - ветслужбу и маркетологов. "Это сложный бизнес, не высокорентабельный, но он не подвержен большим рискам, надежный. Люди ведь всегда будут покупать продукты питания. К тому же, у нас в этой сфере очень хорошо поддерживает производителей государство", — говорит Владимир.
База отдыха Любытино-Хутор - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:38
Ретрит в новгородских лесах. От кафе с беседкой до базы отдыха и фермы
Все два года работы предприниматель и его коллеги активно сотрудничают с МСП Банком, используя разные кредиты. "Мы пользуемся кредитом на пополнение оборотных средств, это очень сильно помогло нам увеличить ассортимент. Ведь у торговых сетей есть отсрочки по платежам, а нам в этом время нужно платить поставщикам, сотрудникам, покрывать аренду. Это большая проблема. МСП Банк предлагает минимальный процент, так что всегда можно все вовремя оплачивать и спокойно потом закрывать эти суммы", — рассказывает Церенов.
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Стенд АО "МСП Банк"
В планах – расширение производства. Владельцы компании хотят закупить новое оборудование для работы с большими торговыми сетями, увеличить производственные мощности. Кредиты под эти нужды также планируют взять в МСП Банке.
В ближайшее время бизнесмены открывают три магазина под собственной торговой маркой в Элисте. "Мы здесь потренируемся, сделаем порядка 10-15 точек, а потом уже будем открываться в Москве. Так что наши калмыцкие органические продукты попадут и туда", — заключил Церенов.
Лапша из экологически чистых якутских продуктов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 10:00
Экологически чистая и вкусная: как в Якутии сделали свою "быструю лапшу"
700100
Обсудить0
Корпорация МСПМСП БанкРеспублика КалмыкияЭлиста
Рекомендуем
В Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней девочки
Задержанного в Нижегородской области мужчину подозревают в двух убийствах
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Здание Центрального банка РФ в Москве
В России закроется сотня банков. Как вовремя забрать деньги
Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Нижегородской области
"Обещал, что зарежет". Кто убил девочку под Нижним Новгородом
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии призвали не ставить "Северный поток — 2" под сомнение
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
Марина Удгодская
Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Японцев возмутила "россиизация" Южных Курил
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Макрон следит за ситуацией с нападением в Париже
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности
Путин обратился к США из-за ситуации в сфере информационной безопасности
Юлия Галямина
СК завершил расследование по делу против депутата Галяминой
Вакцинация
Вакцинация от гриппа может стать обязательной для госслужащих и полиции
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
В Сеть слили размеры и название самого компактного iPhone 12
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины
СМИ сообщили о крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния