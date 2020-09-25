https://ria.ru/20200925/pelmeni-1577768483.html

Сложно и надежно: как бизнесмены из Элисты занялись пельменями

Два года назад Владимир Церенов с еще двумя учредителями открыл в Элисте предприятие "Друг степей" по производству мясных полуфабрикатов. До этого друзья успели РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:57

2020-09-25T14:57

2020-09-25T14:57

корпорация мсп

мсп банк

республика калмыкия

элиста

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Два года назад Владимир Церенов с еще двумя учредителями открыл в <a href="http://ria.ru/location_EHlista/" target="_blank" data-auto="true">Элисте</a> предприятие "Друг степей" по производству мясных полуфабрикатов. До этого друзья успели пожить в Москве и работали в разных сферах. Вернувшись в родную Калмыкию, решили заняться продуктами питания. Теперь национальные пельмени ручной лепки и другие полуфабрикаты они поставляют в одну из крупнейших сетей магазинов здорового питания. Так что калмыцкие блюда могут оказаться на столе у жителей разных российских городов. "Наше предприятие образовалось в сентябре 2018 года, мы сразу же заключили контракт с крупной сетью магазинов здорового питания. Порядка 8-9 месяцев мы "заводили" продукцию: шел аудит предприятия, вкусовых качеств наших полуфабрикатов, согласовывали вопросы ценообразования. В апреле 2019 года начали первые поставки", — рассказывает Церенов. По его словам, контроль качества продукции и по сей день такой же строгий, каждые две недели с очередной поставкой образцы сдают в лабораторию. На самом предприятии тоже пристально следят за соблюдением рецептуры и правил производства. И если уж написано, что пельмени ручной лепки, то их действительно делают специальные лепщицы. "Это цеха, где сидят женщины и лепят вручную пельмени. В зависимости от потребностей, это может быть от 15 до 30 человек. Соответственно, каждая делает в день от 50 до 100 клограммов готовой продукции. В день мы можем выпускать порядка тонны таких пельменей", — говорит предприниматель. Правда, один раз пришлось отступить от правил. В период пандемии коронавируса именно лепщиц в первую очередь перевели в режим самоизоляции – по словам Владимира, большинство женщин попадали в группу риска. Пельмени начали делать аппаратные, объемы сохранили, но признают: потеряли в качестве. Сейчас работа вернулась в привычное русло, пельмени по-прежнему делают нескольких видов. Одни из свинины и говядины, другие – из говядины и баранины. Помимо пельменей, "Друг степей" поставляет в торговые сети вареники, баранину с машем и чечевицей, люля-кебабы, замороженную говядину и баранину. "Есть у нас калмыцкие котлеты. Еще делаем баранину для запекания. Она замороженная, в специальных бумажных лотках. Ее можно сразу поставить в духовку, и через 40 минут у вас будет на столе мясо по-калмыцки запеченное с зирой, тархуном и еще тридцатью приправами", — делится Церенов. Рецепты разрабатывают и тестируют специальные технологи – их на предприятии трое. С торговыми сетями компания работает по всей России, сейчас ведут переговоры с крупнейшими российскими сетями супермаркетов. Все сырье закупают у местных фермеров, всего поставщиков порядка 30-40. "У нас тоже есть свой недавно образовавшийся кооператив. Мы планируем продвигаться в этом направлении, хотим выращивать собственное поголовье – ведь нам нужно сырье", — рассказывает один из владельцев предприятия. За два года работы площади цехов здесь увеличились почти в 4 раза. В компании работает около 45 человек, и это не считая тех, кого нанимают "на аутсорсе" - ветслужбу и маркетологов. "Это сложный бизнес, не высокорентабельный, но он не подвержен большим рискам, надежный. Люди ведь всегда будут покупать продукты питания. К тому же, у нас в этой сфере очень хорошо поддерживает производителей государство", — говорит Владимир.Все два года работы предприниматель и его коллеги активно сотрудничают с <a href="https://mspbank.ru/credit/" target="_blank">МСП Банком</a>, используя разные кредиты. "Мы пользуемся кредитом на пополнение оборотных средств, это очень сильно помогло нам увеличить ассортимент. Ведь у торговых сетей есть отсрочки по платежам, а нам в этом время нужно платить поставщикам, сотрудникам, покрывать аренду. Это большая проблема. МСП Банк предлагает минимальный процент, так что всегда можно все вовремя оплачивать и спокойно потом закрывать эти суммы", — рассказывает Церенов. В планах – расширение производства. Владельцы компании хотят закупить новое оборудование для работы с большими торговыми сетями, увеличить производственные мощности. Кредиты под эти нужды также планируют взять в <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банке</a>. В ближайшее время бизнесмены открывают три магазина под собственной торговой маркой в Элисте. "Мы здесь потренируемся, сделаем порядка 10-15 точек, а потом уже будем открываться в Москве. Так что наши калмыцкие органические продукты попадут и туда", — заключил Церенов.

https://ria.ru/20200914/lyubytino-1576781446.html

https://ria.ru/20200902/lapsha-1576543314.html

республика калмыкия

элиста

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, республика калмыкия, элиста