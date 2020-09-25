https://ria.ru/20200925/odnoklassniki-1577766149.html
Одноклассники исполнят мечту пользователя
Одноклассники ко Всемирному дню мечты запустили проект #мечтатьОК — о заветных желаниях россиян. На сайте dreams.ok.ru ОК разместили семь самых интересных... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:43
2020-09-25T13:43
2020-09-25T13:44
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150624/79/1506247978_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_a98d253e96fdd58701e41a7a54e224f9.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен </strong>— <strong> РИА Новости. </strong>Одноклассники ко Всемирному дню мечты запустили проект #мечтатьОК — о заветных желаниях россиян. На сайте <a href="https://dreams.ok.ru/">dreams.ok.ru</a> ОК разместили семь самых интересных историй пользователей и запустили голосование, победителю которого помогут исполнить мечту.Например, один из пользователей мечтает о бракосочетании на "Авроре", другой — о покупке бензопилы, третий — о знакомстве с Дмитрием Нагиевым. Проголосовать за понравившуюся историю можно по 4 октября.
https://ria.ru/20200821/1576105431.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150624/79/1506247978_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_f73df933e223333ac60d8d0def3920e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники