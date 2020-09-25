Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/odnoklassniki-1577766149.html
Одноклассники исполнят мечту пользователя
Одноклассники ко Всемирному дню мечты запустили проект #мечтатьОК — о заветных желаниях россиян. На сайте dreams.ok.ru ОК разместили семь самых интересных... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:43
2020-09-25T13:44
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150624/79/1506247978_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_a98d253e96fdd58701e41a7a54e224f9.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен </strong>— <strong> РИА Новости. </strong>Одноклассники ко Всемирному дню мечты запустили проект #мечтатьОК — о заветных желаниях россиян. На сайте <a href="https://dreams.ok.ru/">dreams.ok.ru</a> ОК разместили семь самых интересных историй пользователей и запустили голосование, победителю которого помогут исполнить мечту.Например, один из пользователей мечтает о бракосочетании на "Авроре", другой — о покупке бензопилы, третий — о знакомстве с Дмитрием Нагиевым. Проголосовать за понравившуюся историю можно по 4 октября.
https://ria.ru/20200821/1576105431.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150624/79/1506247978_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_f73df933e223333ac60d8d0def3920e5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одноклассники

Одноклассники исполнят мечту пользователя

13:43 25.09.2020 (обновлено: 13:44 25.09.2020)
35
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники" на экране смартфона. Архивное фото
Страница социальной сети Одноклассники на экране смартфона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Одноклассники ко Всемирному дню мечты запустили проект #мечтатьОК — о заветных желаниях россиян. На сайте dreams.ok.ru ОК разместили семь самых интересных историй пользователей и запустили голосование, победителю которого помогут исполнить мечту.
Например, один из пользователей мечтает о бракосочетании на "Авроре", другой — о покупке бензопилы, третий — о знакомстве с Дмитрием Нагиевым.
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:24
В Одноклассниках появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами
Проголосовать за понравившуюся историю можно по 4 октября.
000000
Обсудить0
Одноклассники
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сына бывшего брянского вице-губернатора обвинили в смертельном ДТП
Заговор классиков. Даль. Создатель матрицы русских слов и понятий
"Заговор классиков". Даль. Создатель матрицы русских слов и понятий
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал США поддерживать каналы связи по уменьшению IT-опасности
Сотрудники ОМОНа задерживают участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19
Оливер Зеффман
Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети
Михаил Мишустин
В России утвердили правила противопожарного режима
Минприроды РФ: ликвидация городских свалок – приоритетная задача
Опубликован перечень мест, где в России запрещено устраивать свалки
Валерий Фадеев
В СПЧ уверены, что новый расчет МРОТ поможет в борьбе с бедностью
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Глава Евросовета заявил о желании ЕС стать более сильным и автономным
Табличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ
В Торгово-промышленной палате оценили опасность второй волны COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19
Эксперт рассказал о российском тесте, выявляющем 24 возбудителя инфекции
Рэпер Энди Картрайт
Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса
Французские пожарные несут раненого возле бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
В Париже несколько человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния