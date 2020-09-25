https://ria.ru/20200925/odnoklassniki-1577766149.html

Одноклассники исполнят мечту пользователя

Одноклассники ко Всемирному дню мечты запустили проект #мечтатьОК — о заветных желаниях россиян. На сайте dreams.ok.ru ОК разместили семь самых интересных... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:43

2020-09-25T13:43

2020-09-25T13:44

одноклассники

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<strong>МОСКВА, 25 сен </strong>— <strong> РИА Новости. </strong>Одноклассники ко Всемирному дню мечты запустили проект #мечтатьОК — о заветных желаниях россиян. На сайте <a href="https://dreams.ok.ru/">dreams.ok.ru</a> ОК разместили семь самых интересных историй пользователей и запустили голосование, победителю которого помогут исполнить мечту.Например, один из пользователей мечтает о бракосочетании на "Авроре", другой — о покупке бензопилы, третий — о знакомстве с Дмитрием Нагиевым. Проголосовать за понравившуюся историю можно по 4 октября.

https://ria.ru/20200821/1576105431.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники