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https://ria.ru/20200925/novichok-1577739618.html
Разработчик "Новичка" сравнил его эффективность с ядерной бомбой
Боевая отравляющая система "Новичок" по эффективности сравнима с ядерной бомбой такого же объема или веса, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:04
2020-09-25T08:37
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Боевая отравляющая система "Новичок" по эффективности сравнима с ядерной бомбой такого же объема или веса, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.Перед разработчиками ставилась задача сделать химическое оружие максимально эффективным для использования на поле боя, но короткоживущим, чтобы отравлению не подверглись наступающие части Советской армии.По словам собеседника агентства, войска могли войти на территорию после применения "Новичка", пройти это место и "заниматься следующими делами".Ранее Ринк заявил, что после того, как уехавший в <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал "Новичок", изготовить его могла любая химическая лаборатория мира. Власти Германии утверждают, что Алексея Навального, которого 20 августа экстренно госпитализировали с борта самолета в Омске, а затем доставили в клинику "Шарите" в Берлине, отравили субстанцией из группы "Новичок". Однако ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20200925/novichok-1577738641.html
Да ерунда этот ваш Новичок, когда в игру вступают Скрипаль с Навальным. Григорий Распутин нервно курит в сторонке
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россия
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россия, общество

Разработчик "Новичка" сравнил его эффективность с ядерной бомбой

07:04 25.09.2020 (обновлено: 08:37 25.09.2020)
15364
© РИА Новости / Андрей ВеселовДоктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Андрей Веселов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Боевая отравляющая система "Новичок" по эффективности сравнима с ядерной бомбой такого же объема или веса, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.

"Но он ("Новичок". — Прим. ред.) был намного дешевле, и в случае его применения вся материальная часть противника осталась бы целой. Все дома, вся техника. Оставалось бы их только помыть и можно было бы применять в своих целях", — пояснил ученый.

Перед разработчиками ставилась задача сделать химическое оружие максимально эффективным для использования на поле боя, но короткоживущим, чтобы отравлению не подверглись наступающие части Советской армии.
По словам собеседника агентства, войска могли войти на территорию после применения "Новичка", пройти это место и "заниматься следующими делами".
Ранее Ринк заявил, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал "Новичок", изготовить его могла любая химическая лаборатория мира.
Власти Германии утверждают, что Алексея Навального, которого 20 августа экстренно госпитализировали с борта самолета в Омске, а затем доставили в клинику "Шарите" в Берлине, отравили субстанцией из группы "Новичок". Однако ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
03:12
Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
3789145826
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Да ерунда этот ваш Новичок, когда в игру вступают Скрипаль с Навальным. Григорий Распутин нервно курит в сторонке
25 сентября, 07:15
Gloomy HumoristGloomy Humorist
10250202
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