https://ria.ru/20200925/novichok-1577739618.html

Разработчик "Новичка" сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Боевая отравляющая система "Новичок" по эффективности сравнима с ядерной бомбой такого же объема или веса, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:04

2020-09-25T07:04

2020-09-25T08:37

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151672/62/1516726255_0:150:4032:2418_1400x0_80_0_0_c92a3f7a8d42b1d51ab8745605b88098.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Боевая отравляющая система "Новичок" по эффективности сравнима с ядерной бомбой такого же объема или веса, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.Перед разработчиками ставилась задача сделать химическое оружие максимально эффективным для использования на поле боя, но короткоживущим, чтобы отравлению не подверглись наступающие части Советской армии.По словам собеседника агентства, войска могли войти на территорию после применения "Новичка", пройти это место и "заниматься следующими делами".Ранее Ринк заявил, что после того, как уехавший в <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал "Новичок", изготовить его могла любая химическая лаборатория мира. Власти Германии утверждают, что Алексея Навального, которого 20 августа экстренно госпитализировали с борта самолета в Омске, а затем доставили в клинику "Шарите" в Берлине, отравили субстанцией из группы "Новичок". Однако ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20200925/novichok-1577738641.html

Gloomy Humorist Да ерунда этот ваш Новичок, когда в игру вступают Скрипаль с Навальным. Григорий Распутин нервно курит в сторонке 39

7

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество