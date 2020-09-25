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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/nepriznanie-1577760826.html
В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:51
2020-09-25T12:51
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Непризнание <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в качестве президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы конечно не приветствуем подобные решения (о непризнании Лукашенко - ред.), которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву", - заявил пресс-секретарь."В любом случае эти решения и позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, никоим образом не может оказать влияние на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/belorussiya-1577712648.html
https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html
.......правильно делают, что не признают.....потому что Лукашенко не всенародно избранный.....и протестные события, предшествовавшие выборам и после них, это показали ....Помнится, пару лет назад Путин, публично заявил, что он и дня не останется президентом, если народ будет против.... А Лукашенко для того, чтобы заслужить всенародную любовь, по Минску с автоматом бегал от своего народа. Ведь оппозиция - это тоже народ.....
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Вполне уместным будет непризнание тех, кто не признал легитимность Лукашенко, после выборов в их странах.
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россия
минск
белоруссия
РИА Новости
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами

12:51 25.09.2020
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© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти решения (о непризнании Лукашенко - ред.), безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией", - сказал Песков журналистам.
"Мы конечно не приветствуем подобные решения (о непризнании Лукашенко - ред.), которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву", - заявил пресс-секретарь.
"В любом случае эти решения и позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, никоим образом не может оказать влияние на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений", - добавил он.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 15:17
В Минске отреагировали на отказ Запада признавать инаугурацию Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске. Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Спросите у разведки". Что произошло на инаугурации Лукашенко
246258131899
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
.......правильно делают, что не признают.....потому что Лукашенко не всенародно избранный.....и протестные события, предшествовавшие выборам и после них, это показали ....Помнится, пару лет назад Путин, публично заявил, что он и дня не останется президентом, если народ будет против.... А Лукашенко для того, чтобы заслужить всенародную любовь, по Минску с автоматом бегал от своего народа. Ведь оппозиция - это тоже народ.....
25 сентября, 14:02
raduga-1c Колегов
688003170
Вполне уместным будет непризнание тех, кто не признал легитимность Лукашенко, после выборов в их странах.
25 сентября, 13:30
Виктор ШашкинВиктор Шашкин
191810334
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