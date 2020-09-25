https://ria.ru/20200925/morozilka-1577738188.html

Назван срок хранения еды в морозилке

У многих потребителей сложилось неправильное отношение к морозильной камере. Как хранить там продукты и когда проводить ревизию, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T02:06

2020-09-25T02:06

2020-09-25T08:13

продукты

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> У многих потребителей сложилось неправильное отношение к морозильной камере. Как хранить там <a href="https://ria.ru/tag_produkty/" target="_blank">продукты</a> и когда проводить ревизию, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200925/kholodilnik-1577722152.html">радио Sputnik</a> эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын. Домашнюю бытовую морозильную камеру лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания ранее замороженной продукции, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.Если есть необходимость самому заморозить, например, мясо, важно делать это правильно."Идеальный вариант – замораживать в вакууме. Если нет домашнего вакуума, можно использовать пакеты Zip-Lock, которые запечатываются. Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами", – предупредил эксперт по здоровому питаниюРевизию морозильника нужно производить минимум раз в три месяца. Это позволяет напомнить, какие продукты там есть, чтобы максимально быстро их использовать."Во многих семьях глубоко в морозилку заглядывают достаточно редко, могут найти там, например, заготовки рыбы или мяса прошлогодней давности. Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются. Поэтому морозилки надо максимально очищать, освобождать, дезинфицировать и обновлять продукты, которые там хранятся", – дал совет в эфире радио Sputnik Сергей Синицын.

https://ria.ru/20200421/1570329312.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

продукты, общество