https://ria.ru/20200925/morozilka-1577738188.html
Назван срок хранения еды в морозилке
У многих потребителей сложилось неправильное отношение к морозильной камере. Как хранить там продукты и когда проводить ревизию, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T02:06
2020-09-25T02:06
2020-09-25T08:13
продукты
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> У многих потребителей сложилось неправильное отношение к морозильной камере. Как хранить там <a href="https://ria.ru/tag_produkty/" target="_blank">продукты</a> и когда проводить ревизию, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200925/kholodilnik-1577722152.html">радио Sputnik</a> эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын. Домашнюю бытовую морозильную камеру лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания ранее замороженной продукции, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.Если есть необходимость самому заморозить, например, мясо, важно делать это правильно."Идеальный вариант – замораживать в вакууме. Если нет домашнего вакуума, можно использовать пакеты Zip-Lock, которые запечатываются. Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами", – предупредил эксперт по здоровому питаниюРевизию морозильника нужно производить минимум раз в три месяца. Это позволяет напомнить, какие продукты там есть, чтобы максимально быстро их использовать."Во многих семьях глубоко в морозилку заглядывают достаточно редко, могут найти там, например, заготовки рыбы или мяса прошлогодней давности. Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются. Поэтому морозилки надо максимально очищать, освобождать, дезинфицировать и обновлять продукты, которые там хранятся", – дал совет в эфире радио Sputnik Сергей Синицын.
https://ria.ru/20200421/1570329312.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
продукты, общество
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
У многих потребителей сложилось неправильное отношение к морозильной камере. Как хранить там продукты
и когда проводить ревизию, рассказал в интервью радио Sputnik
эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.
Домашнюю бытовую морозильную камеру лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания ранее замороженной продукции, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.
"Если мы сами замораживаем что-то в морозильной камере, это получается менее качественно, чем это делают профессиональные морозилки. Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, замороженные овощи или ягоды", – рассказал радио Sputnik Сергей Синицын.
Если есть необходимость самому заморозить, например, мясо, важно делать это правильно.
"Идеальный вариант – замораживать в вакууме. Если нет домашнего вакуума, можно использовать пакеты Zip-Lock, которые запечатываются. Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами", – предупредил эксперт по здоровому питанию
Ревизию морозильника нужно производить минимум раз в три месяца. Это позволяет напомнить, какие продукты там есть, чтобы максимально быстро их использовать.
"Во многих семьях глубоко в морозилку заглядывают достаточно редко, могут найти там, например, заготовки рыбы или мяса прошлогодней давности. Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются. Поэтому морозилки надо максимально очищать, освобождать, дезинфицировать и обновлять продукты, которые там хранятся", – дал совет в эфире радио Sputnik Сергей Синицын.