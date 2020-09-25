Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/morozilka-1577738188.html
Назван срок хранения еды в морозилке
У многих потребителей сложилось неправильное отношение к морозильной камере. Как хранить там продукты и когда проводить ревизию, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T02:06
2020-09-25T08:13
продукты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568311992_0:101:1920:1181_1400x0_80_0_0_848bbc1a2e20fc3a12e1924c6a22a4d9.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> У многих потребителей сложилось неправильное отношение к морозильной камере. Как хранить там <a href="https://ria.ru/tag_produkty/" target="_blank">продукты</a> и когда проводить ревизию, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200925/kholodilnik-1577722152.html">радио Sputnik</a> эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын. Домашнюю бытовую морозильную камеру лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания ранее замороженной продукции, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.Если есть необходимость самому заморозить, например, мясо, важно делать это правильно."Идеальный вариант – замораживать в вакууме. Если нет домашнего вакуума, можно использовать пакеты Zip-Lock, которые запечатываются. Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами", – предупредил эксперт по здоровому питаниюРевизию морозильника нужно производить минимум раз в три месяца. Это позволяет напомнить, какие продукты там есть, чтобы максимально быстро их использовать."Во многих семьях глубоко в морозилку заглядывают достаточно редко, могут найти там, например, заготовки рыбы или мяса прошлогодней давности. Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются. Поэтому морозилки надо максимально очищать, освобождать, дезинфицировать и обновлять продукты, которые там хранятся", – дал совет в эфире радио Sputnik Сергей Синицын.
https://ria.ru/20200421/1570329312.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568311992_107:0:1815:1281_1400x0_80_0_0_042a43e2a59ef111882b321ff2f73786.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
продукты, общество

Назван срок хранения еды в морозилке

02:06 25.09.2020 (обновлено: 08:13 25.09.2020)
24574
© Фото : Pixabay / difisherДомашний холодильник
Домашний холодильник - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Pixabay / difisher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. У многих потребителей сложилось неправильное отношение к морозильной камере. Как хранить там продукты и когда проводить ревизию, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.
Домашнюю бытовую морозильную камеру лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания ранее замороженной продукции, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

"Если мы сами замораживаем что-то в морозильной камере, это получается менее качественно, чем это делают профессиональные морозилки. Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, замороженные овощи или ягоды", – рассказал радио Sputnik Сергей Синицын.

Если есть необходимость самому заморозить, например, мясо, важно делать это правильно.
"Идеальный вариант – замораживать в вакууме. Если нет домашнего вакуума, можно использовать пакеты Zip-Lock, которые запечатываются. Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами", – предупредил эксперт по здоровому питанию
Ревизию морозильника нужно производить минимум раз в три месяца. Это позволяет напомнить, какие продукты там есть, чтобы максимально быстро их использовать.
"Во многих семьях глубоко в морозилку заглядывают достаточно редко, могут найти там, например, заготовки рыбы или мяса прошлогодней давности. Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются. Поэтому морозилки надо максимально очищать, освобождать, дезинфицировать и обновлять продукты, которые там хранятся", – дал совет в эфире радио Sputnik Сергей Синицын.
Девушка достает продукты из холодильника - РИА Новости, 1920, 21.04.2020
21 апреля, 08:26
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике
94792538
Обсудить3
ПродуктыОбщество
Рекомендуем
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области
Найдена замена куриному яйцу
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
София Конкина
Знакомые погибшей дочери Конкина рассказали о ее жизни
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Японцев возмутила "россиизация" Южных Курил
Президент США Дональд Трамп
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Камера для смертельных инъекций
В США впервые после отмены 17-летнего моратория казнили афроамериканца
Автомобили в павильоне автосалона
Эксперт рассказал об обмане с "суперскидками" на сайтах автосалонов
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
Самолет Ан-2
В Бурятии прекратили поиски пропавшего в июле Ан-2
Самолет Ан-178
Источник: Россия готова предложить Перу самолеты вместо украинских Ан-178
Бурый медведь
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В США предложили ввести санкции против России из-за Навального
Вспышка на солнце
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в России
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
10:18Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
10:13Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине
Лента новостейМолния