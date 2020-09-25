https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577796914.html

Депутаты: ряд союзных проектов выполнен, несмотря на коронавирус

Ряд важных проектов Союзного государства выполнены в 2020 году в полном объеме, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, сообщает... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T22:00

2020-09-25T22:00

2020-09-25T22:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

союзное государство

белоруссия

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Ряд важных проектов Союзного государства выполнены в 2020 году в полном объеме, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Работу по исполнению бюджета Союзного государства на 2020 год в области социальной политики, включая финансирование мероприятий в области образования, культуры, искусства, здравоохранения и физической культуры, обсудили в пятницу на заседании Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.Заседание прошло в режиме видеоконференции Минск-Москва.Вместе с тем, отметили депутаты, в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий в условиях распространения COVID-19, не было возможности организовать проведение фестивалей "Молодежь - за <a href="http://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo/" target="_blank" data-auto="true">Союзное государство</a>" и "Творчество юных", туристского слета учащихся Союзного государства и слета юных экологов, спартакиады для детей и юношества. Эти мероприятия отложены или перенесены на более поздний срок.При обсуждении подготовки к мероприятиям в 2021 году было отмечено, что в прошедший период завершен проект "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий". По единому мнению депутатов, интеграцию систем высшего профессионального образования двух стран необходимо продолжать, поэтому данный вопрос будет детально рассмотрен на следующем заседании Комиссии.Кроме того, предложено рассмотреть возможность включения в союзные бюджеты следующих лет финансирование фестиваля творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше" как имеющего высокую социальную значимость.

https://ria.ru/20200924/forum-1577715585.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союзное государство, белоруссия, общество