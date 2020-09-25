https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577760712.html

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

В Кремле констатируют рост инфицированных коронавирусом, но считают, что принятые ранее меры позволяют обеспечить более контролируемую ситуацию, сообщил... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:50

2020-09-25T12:50

2020-09-25T12:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле констатируют рост инфицированных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, но считают, что принятые ранее меры позволяют обеспечить более контролируемую ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что с 28 сентября пожилым людям будет рекомендовано ограничить посещение людных мест. Он призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удаленку."Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации - и городской в Москве, и в регионах - системы здравоохранения позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне вот этих проявлений пандемии", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире