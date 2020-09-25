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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577760712.html
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
В Кремле констатируют рост инфицированных коронавирусом, но считают, что принятые ранее меры позволяют обеспечить более контролируемую ситуацию, сообщил... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:50
2020-09-25T12:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле констатируют рост инфицированных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, но считают, что принятые ранее меры позволяют обеспечить более контролируемую ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что с 28 сентября пожилым людям будет рекомендовано ограничить посещение людных мест. Он призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удаленку."Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации - и городской в Москве, и в регионах - системы здравоохранения позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне вот этих проявлений пандемии", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

12:50 25.09.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Кремле констатируют рост инфицированных коронавирусом, но считают, что принятые ранее меры позволяют обеспечить более контролируемую ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 сентября пожилым людям будет рекомендовано ограничить посещение людных мест. Он призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удаленку.
"Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации - и городской в Москве, и в регионах - системы здравоохранения позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне вот этих проявлений пандемии", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
41205041
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВ мире
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