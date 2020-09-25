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Препараты от COVID-19 включат в список жизненно важных
Препараты от COVID-19, которые разрешены для амбулаторного применения, в ближайшую неделю включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:05
2020-09-25T11:35
промомед
р-фарм
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Препараты от COVID-19, которые разрешены для амбулаторного применения, в ближайшую неделю включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил министр здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>.В сентябре <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав</a> разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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промомед, р-фарм, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Препараты от COVID-19 включат в список жизненно важных

11:05 25.09.2020 (обновлено: 11:35 25.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрепарат от COVID-19 "Арепливир" в аптеке Боско в Москве
Препарат от COVID-19 Арепливир в аптеке Боско в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Препараты от COVID-19, которые разрешены для амбулаторного применения, в ближайшую неделю включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В ближайшую неделю... они уже включены в методические рекомендации", - сказал Мурашко журналистам.

В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Распространение нового коронавирусаПромомедР-фармМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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