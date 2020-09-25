https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577746849.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Прироста COVID-19 в России за сутки не зафиксировано в Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,3%) - в Подмосковье, Чувашии, Смоленской и Тульской... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:43
2020-09-25T10:43
2020-09-25T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
владимирская область
тульская область
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Прироста COVID-19 в России за сутки не зафиксировано в Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,3%) - в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, Чувашии, Смоленской и <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской областях</a>, а также Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Прирост в 0,4% зафиксирован в Туве, Иркутской и <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской областях</a>, Башкирии и Татарстане.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/koronavirus-1577740531.html
московская область (подмосковье)
владимирская область
тульская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, московская область (подмосковье), владимирская область, тульская область, общество