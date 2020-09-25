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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577746816.html
Число заболевших COVID-19 в Москве за сутки превысило 1,5 тысячи
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 1560, Санкт-Петербурге — 224, Подмосковье — 208, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:43
2020-09-25T12:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 1560, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 224, Подмосковье — 208, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

Число заболевших COVID-19 в Москве за сутки превысило 1,5 тысячи

10:43 25.09.2020 (обновлено: 12:15 25.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 1560, Санкт-Петербурге — 224, Подмосковье — 208, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 1560, 2. Санкт-Петербург — 224, 3. Московская область — 208", — говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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