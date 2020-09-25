https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577745181.html
Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
Российский ученый, директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:31
2020-09-25T10:31
2020-09-25T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Российский ученый, директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество