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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577745181.html
Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
Российский ученый, директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:31
2020-09-25T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Российский ученый, директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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60
коронавирус в россии, общество
Материал дополняется

Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом

10:31 25.09.2020 (обновлено: 10:39 25.09.2020)
629
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российский ученый, директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
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