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Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение, рассказал промоутер
Телеведущий Борис Корчевников ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить лечение в Германии. Об этом "Комсомольской правде" заявил промоутер Евгений... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:50
2020-09-25T09:53
шоу-бизнес
борис корчевников
общество
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Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank">Борис Корчевников</a> ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить лечение в Германии. Об этом <a href="https://www.ural.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> заявил промоутер Евгений Морозов. По его словам, один курс обследования в Германии обходится ведущему в десять тысяч евро. В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. По словам онкологов, это может говорить о рецидиве заболевания. Сам телеведущий не подтверждал эту информацию, однако сообщал, что летом находился в больнице
https://ria.ru/20200909/korchevnikov-1576987886.html
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шоу-бизнес, борис корчевников, общество

Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение, рассказал промоутер

09:50 25.09.2020 (обновлено: 09:53 25.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить лечение в Германии. Об этом "Комсомольской правде" заявил промоутер Евгений Морозов.

"На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей", пояснил промоутер.

По его словам, один курс обследования в Германии обходится ведущему в десять тысяч евро.
В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом.
По словам онкологов, это может говорить о рецидиве заболевания. Сам телеведущий не подтверждал эту информацию, однако сообщал, что летом находился в больнице
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
9 сентября, 14:40Культура
"Чуть подлечивался этим летом". Корчевников впервые рассказал о болезни
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Шоу-бизнесБорис КорчевниковОбщество
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