https://ria.ru/20200925/korchevnikov-1577743275.html
Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение, рассказал промоутер
Телеведущий Борис Корчевников ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить лечение в Германии. Об этом "Комсомольской правде" заявил промоутер Евгений... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:50
2020-09-25T09:50
2020-09-25T09:53
шоу-бизнес
борис корчевников
общество
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Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank">Борис Корчевников</a> ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить лечение в Германии. Об этом <a href="https://www.ural.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> заявил промоутер Евгений Морозов. По его словам, один курс обследования в Германии обходится ведущему в десять тысяч евро. В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. По словам онкологов, это может говорить о рецидиве заболевания. Сам телеведущий не подтверждал эту информацию, однако сообщал, что летом находился в больнице
https://ria.ru/20200909/korchevnikov-1576987886.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, борис корчевников, общество