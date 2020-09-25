https://ria.ru/20200925/korchevnikov-1577743275.html

Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение, рассказал промоутер

Телеведущий Борис Корчевников ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить лечение в Германии. Об этом "Комсомольской правде" заявил промоутер Евгений... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:50

2020-09-25T09:50

2020-09-25T09:53

шоу-бизнес

борис корчевников

общество

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Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank">Борис Корчевников</a> ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить лечение в Германии. Об этом <a href="https://www.ural.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> заявил промоутер Евгений Морозов. По его словам, один курс обследования в Германии обходится ведущему в десять тысяч евро. В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. По словам онкологов, это может говорить о рецидиве заболевания. Сам телеведущий не подтверждал эту информацию, однако сообщал, что летом находился в больнице

https://ria.ru/20200909/korchevnikov-1576987886.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, борис корчевников, общество