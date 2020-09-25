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Корпорация МСП поддержит 4 инвестпроекта во Владимирской области
Корпорация МСП готова поддержать новые инвестиционные проекты во Владимирской области, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в ходе... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:30
2020-09-25T16:30
корпорация мсп
мсп банк
александр браверман
владимирская область
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<strong>ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. </strong>Корпорация МСП готова поддержать новые инвестиционные проекты во <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>, сообщил генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a> в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП."Общий объем инвестиций в эти проекты может составить более 1,6 миллиарда рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание 185 новых рабочих мест", – уточнил Браверман .В ходе мероприятия, которое проходило в дистанционном формате, были представлены четыре региональных инвестпроекта. Так, компания "ПК АВТ" из моногорода <a href="http://ria.ru/location_Kolchugino/" target="_blank" data-auto="true">Кольчугино</a> планирует привлечь финансирование для создания производства комплектных шинопроводных систем для передачи электроэнергии. Компания "Юрьев-Польский Мясокомбинат" заинтересована в модернизации и расширении производства мясопродуктов. ООО "Промресурс", специализирующееся на оптовой торговле химическими продуктами для производства стекла, представило проект реконструкции действующего нежилого помещения под станцию техобслуживания собственного грузового автотранспорта. В свою очередь, предприятию "Агротранс" финансовая поддержка необходима для приобретения транспортных средств по перевозке сыпучих материалов в целях увеличения объемов грузовых перевозок.
https://ria.ru/20200326/1569185908.html
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корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, владимирская область

Корпорация МСП поддержит 4 инвестпроекта во Владимирской области

16:30 25.09.2020
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© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. Корпорация МСП готова поддержать новые инвестиционные проекты во Владимирской области, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.
"Общий объем инвестиций в эти проекты может составить более 1,6 миллиарда рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание 185 новых рабочих мест", – уточнил Браверман .
Золотые ворота. Владимир - РИА Новости, 1920, 26.03.2020
26 марта, 14:40
Владимирские депутаты предлагают поддержать МСП в период пандемии
В ходе мероприятия, которое проходило в дистанционном формате, были представлены четыре региональных инвестпроекта. Так, компания "ПК АВТ" из моногорода Кольчугино планирует привлечь финансирование для создания производства комплектных шинопроводных систем для передачи электроэнергии. Компания "Юрьев-Польский Мясокомбинат" заинтересована в модернизации и расширении производства мясопродуктов. ООО "Промресурс", специализирующееся на оптовой торговле химическими продуктами для производства стекла, представило проект реконструкции действующего нежилого помещения под станцию техобслуживания собственного грузового автотранспорта. В свою очередь, предприятию "Агротранс" финансовая поддержка необходима для приобретения транспортных средств по перевозке сыпучих материалов в целях увеличения объемов грузовых перевозок.
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Корпорация МСПМСП БанкАлександр БраверманВладимирская область
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