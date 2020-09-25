https://ria.ru/20200925/investproekty-1577780232.html

Корпорация МСП поддержит 4 инвестпроекта во Владимирской области

Корпорация МСП готова поддержать новые инвестиционные проекты во Владимирской области, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в ходе... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:30

2020-09-25T16:30

2020-09-25T16:30

корпорация мсп

мсп банк

александр браверман

владимирская область

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<strong>ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. </strong>Корпорация МСП готова поддержать новые инвестиционные проекты во <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>, сообщил генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a> в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП."Общий объем инвестиций в эти проекты может составить более 1,6 миллиарда рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание 185 новых рабочих мест", – уточнил Браверман .В ходе мероприятия, которое проходило в дистанционном формате, были представлены четыре региональных инвестпроекта. Так, компания "ПК АВТ" из моногорода <a href="http://ria.ru/location_Kolchugino/" target="_blank" data-auto="true">Кольчугино</a> планирует привлечь финансирование для создания производства комплектных шинопроводных систем для передачи электроэнергии. Компания "Юрьев-Польский Мясокомбинат" заинтересована в модернизации и расширении производства мясопродуктов. ООО "Промресурс", специализирующееся на оптовой торговле химическими продуктами для производства стекла, представило проект реконструкции действующего нежилого помещения под станцию техобслуживания собственного грузового автотранспорта. В свою очередь, предприятию "Агротранс" финансовая поддержка необходима для приобретения транспортных средств по перевозке сыпучих материалов в целях увеличения объемов грузовых перевозок.

https://ria.ru/20200326/1569185908.html

владимирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, владимирская область